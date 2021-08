Chiesa lance une déclaration après avoir été soumise par Luque: “Dire que j’ai honte est insuffisant”

7 août 2021 ; Houston, Texas, États-Unis ; Michael Chiesa (gants rouges) combat Vicente Luque (gants bleus) lors de l’UFC 265 au Toyota Center. Crédit obligatoire : Troy Taormina-USA TODAY Sports

Pendant une seconde, il me sembla que Michel Chiesa il allait aller 5-0 à son retour dans la division des poids welters. Cependant, le vainqueur de Le combattant ultime 15 victime de la polyvalence d’un Vicente Luque que, dans une ruée, a pu installer un D’Arce pour, dans la co-star de l’UFC 265, atteindre quatre victoires consécutives en terminant.

Un jour après le PPV, Chiesa a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour faire l’éloge du Brésilien et révéler à quel point l’importance du combat l’affectait mentalement.

Avertissement

Je veux montrer mon visage pour cela maintenant. Tout d’abord, félicitations à @luquevicente. C’est un tueur de sang-froid et un gars chic. J’ai hâte de voir la suite pour lui. Ce fut un honneur de partager l’Octogone avec lui. Dire que je suis complètement embarrassé est insuffisant. Physiquement, j’étais dans la meilleure forme de ma vie. Mentalement, je me battais avec moi-même tous les jours. Je me suis mis beaucoup de pression pour ce combat et j’ai succombé. Historiquement, tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai fait face à l’adversité et que j’ai échoué, j’ai tourné la page et j’ai énormément grandi. Encore quelques victoires et je serai de retour dans la conversation. Le but reste le même. Ma conviction reste tout aussi forte et j’aime tellement chaque personne qui me soutient que ça fait mal.

La dernière fois que Chiesa a connu une telle séquence de victoires, c’était à 155 livres. Cependant, étant dans la sixième case du classement, il a perdu de manière controversée contre Kevin lee, pour être à nouveau soumis treize mois plus tard par l’ex-champion, Anthony Pettis.

Avec sa place dans le top 5 sur le point d’être prise par Luque lors de la prochaine mise à jour du classement, Chiesa devra très probablement se contenter d’une personne dans le top 10 pour sa prochaine apparition promotionnelle.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

