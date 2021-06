Chiesa : « On peut jouer contre n’importe qui »

in

18/06/2021 à 18:04 CEST

.

Federico Chiesa, ailier de l’Italie, a assuré ce vendredi que son équipe est prête à se mesurer “contre n’importe qui”, en analysant le tableau des Eurocoupe, qui pourrait voir les « azzurri » emprunter l’un des chemins a priori les plus compliqués en phase à élimination directe.

“Pour arriver à la fin, vous devez jouer contre les grandes équipes et nous allons nous affronter. On peut jouer contre n’importe qui. Nous ne devons pas avoir peur, mais affronter de grandes équipes et comprendre à quel niveau nous sommes”, a-t-il déclaré. Chiesa lors d’une conférence de presse organisée au centre technique de Coverciano.

L’Italie s’est convertie mercredi dernier, grâce à sa deuxième victoire en deux matchs (3-0 à dinde et 3-0 à Suisse) dans la première équipe déjà classée mathématiquement pour les huitièmes de finale. Dans le milieu de l’Italie, le raisonnement sur l’éventuel rival en huitièmes de finale a déjà commencé, qui sera le deuxième classé du groupe B (Hollande, Ukraine, L’Autriche Oui Macédoine), et surtout d’un éventuel croisement avec Belgique dans les chambres et une avec France en demi-finale.

Mais le prochain adversaire sera le Pays de Galles, contre lequel l’Italie jouera ce dimanche la première place du groupe A. “Ils sont forts, coriaces, ils vont se battre. Ils ont des joueurs importants, de niveau international, surtout Gareth Balle“, a-t-il assuré Chiesa, qui a également loué Aaron Ramsey, son coéquipier dans le Juventus.

Remplaçant dans les deux premiers matchs, Chiesa pointe à l’appropriation ce dimanche d’un onze dans lequel au moins cinq changements sont attendus par rapport à celui vu précédemment Suisse. “L’entraîneur (Roberto Mancini) nous demande d’être prêts. Quand mon heure viendra, j’essaierai d’être prêt, mais, comme l’a dit l’entraîneur, nous sommes tous à la une et nous devons être prêts“, Il a dit.

L’Italien a également exprimé ses condoléances à l’occasion du décès, à l’âge de 92 ans, de Giampiero Boniperti, symbole de la Juventus tant en tant que joueur que dans son expérience en tant que président et président d’honneur du club turinois. “Je tiens à exprimer les condoléances de toute notre équipe pour la mort de Boniperti. C’était une icône du football italien et mondial”, a-t-il déclaré.