Chiffre d’affaires de WPP Q3 en hausse de 9,1% à 3 240 millions de livres sterling

Publicité société de WPP a annoncé jeudi ses résultats du 3ème trimestre et a relevé ses prévisions annuelles de croissance à une gamme de 11,5-12%, contre 9-10%, il avait annoncé plus tôt en Août. La société a annoncé que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait augmenté de 9,1% à 3 240 millions de livres sterling, tandis que les revenus moins les coûts répercutés au troisième trimestre ont augmenté de 9,9% à 2 640 millions de livres sterling.

« Notre très bonne performance va bien au-delà d’une reprise cyclique, avec une croissance comparable sur 2019 à 6,9% sur le trimestre. Les clients de tous les secteurs et de toutes les zones géographiques investissent considérablement dans le marketing, en particulier dans les médias numériques et les services de commerce électronique. Nous sommes désormais au-dessus des niveaux de 2019 dans tous nos secteurs d’activité, et avec les actions que nous avons entreprises au cours des trois dernières années, nous sommes encore mieux positionnés pour la croissance », a déclaré Mark Read, PDG de WPP.

« Notre offre remodelée – qui allie créativité avec la technologie et les données, par Chorégraphe, avec la plus grande plate-forme de médias mondiaux GroupM – prouve sa valeur pour clients existants et nouveaux. Cela se reflète dans la poursuite de notre partenariat de longue date et fructueux avec Unilever, et la croissance de notre relation avec Bayer. De plus, nous sommes ravis d’avoir remporté de nouvelles missions chez Beiersdorf, L’Oréal, Sainsbury’s et TD Bank », a-t-il ajouté.

« Nous avons également réalisé des progrès stratégiques en créant la première société de communication au monde grâce à la fusion de Finsbury Glover Hering et de SVC, et en acquérant Satalia, spécialiste de l’intelligence artificielle. Nous continuons de restituer le capital excédentaire aux actionnaires, en rachetant 4 % de nos actions jusqu’à présent cette année. Avec une forte demande des clients, une orientation stratégique claire et un bilan solide, nous sommes bien placés pour poursuivre sur notre lancée en 2022 et au-delà », a déclaré Read.

