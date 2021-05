Chiffre d’affaires des jeux Square Enix en hausse de 40% pour 2020/21

Le géant japonais de l’édition Square Enix a enregistré une augmentation de 27,6% de ses ventes nettes pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2021.

La société aurait rapporté 332 milliards de yens (3 milliards de dollars) de ventes nettes au total, la division divertissement numérique de la société – alias jeux vidéo réguliers – totalisant 263 milliards de yens (2,4 milliards de dollars) pour l’exercice 2020/21.

C’est une augmentation de 40% d’une année sur l’autre, apparemment en raison de la performance de Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers, ainsi que des ventes numériques de titres de l’arrière-catalogue. Le bénéfice d’exploitation du divertissement numérique a augmenté de 43%, atteignant 50 milliards de yens (456 millions de dollars) pour l’année.

Du côté des MMO, Square Enix a connu une baisse des ventes nettes pour Final Fantasy XIV et Dragon Quest X, mais a déclaré des revenus récurrents “solides”.

Voir Avengers de Marvel cité comme une raison de fortes ventes nettes pour l’exercice est quelque peu surprenant étant donné que le jeu n’a pas répondu aux attentes de la société. En novembre, Square Enix a déclaré une perte de 62,7 millions de dollars de bénéfice d’exploitation en raison du titre, l’éditeur affirmant que l’énorme campagne de marketing du jeu pour son lancement en septembre 2020 en était en partie responsable.

Le développeur Crystal Dynamics a continué à publier du nouveau contenu pour le jeu, ce qui aurait pu inspirer la confiance des consommateurs dans le titre.

En avril, Square Enix a abattu les rumeurs selon lesquelles il était considéré comme une cible d’acquisition.

