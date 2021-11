Chiffre d’affaires net de Starbreeze en hausse de 8% sur un an

La société suédoise de jeux vidéo Starbreeze a annoncé une augmentation de 8% de ses ventes nettes pour les trois mois se terminant en septembre 2021.

L’entreprise a rapporté 34,7 millions de SEK (3,96 millions de dollars) pour la période, dont la majorité – 31,2 millions de SEK (3,56 millions de dollars) provenaient de l’IP sur salaire de la société. Starbreeze réduit également lentement mais sûrement ses pertes avant impôts. Pour le troisième trimestre de 2021, ceux-ci ont atteint 7,98 millions de SEK (911 288 $), une baisse par rapport aux 8,2 millions de SEK (935 726 $) qu’il avait signalés 12 mois plus tôt.

Comme mentionné précédemment, Payday est toujours la pierre angulaire de la liste de Starbreeze. La société rapporte qu’elle compte en moyenne 823 000 utilisateurs actifs par mois pour 2021 à ce jour, une augmentation par rapport aux 742 000 MAU qu’elle a enregistrés au second semestre 2020. Starbreeze signale également un sommet de 1 223 104 Payday 2 MAU au cours du troisième trimestre de cette année, un chiffre qui, selon le PDG Tobias Sjögren (photo), est un record pour le titre.

« C’est le plus haut niveau depuis que nous avons commencé à suivre le nombre de joueurs actifs dans Payday 2 et

200 000 joueurs de plus qu’au troisième trimestre 2020″, a-t-il déclaré.

« Dans le même temps, nous avons augmenté nos ventes nettes sur Steam, par rapport à un solide troisième trimestre de l’année précédente. Les ventes réussies lors des soldes d’été de Steam ont apporté une contribution.

Il a poursuivi : « Dans l’ensemble, nous constatons une forte croissance continue pour Payday 2 et le développement en bonne voie de Payday 3. Avec le lancement de notre portail client, nous travaillons dur pour créer la meilleure base possible pour le lancement réussi de Payday 3 et d’autres futurs jeux. Le fait que nous continuions à améliorer nos performances financières démontre la force de notre stratégie et les compétences de notre équipe. Nous continuons à travailler pour atteindre nos objectifs à long terme : créer des jeux où les joueurs peuvent collaborer et prendre participer à la création de leur expérience de jeu et créer une base pour le lancement de jeux supplémentaires à l’avenir. »

