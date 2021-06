in

Depuis la soirée d’ouverture de GB News, les choses ne se sont guère améliorées sur le plan technique.

La chaîne d’information a été confrontée à diverses erreurs techniques, à des annonceurs qui ont retiré leurs campagnes et à une farce embarrassante à l’antenne.

Une autre révélation montre que GB News a déclenché un flot de plaintes de l’Ofcom, des centaines ayant contacté le chien de garde de la diffusion au sujet de l’émission de Dan Wootton.

L’ancien journaliste du showbiz de The Sun a commencé son émission dimanche soir avec un monologue sur le retard alors rumeur du retard de l’assouplissement du verrouillage par l’Angleterre.

L’Ofcom aurait reçu 373 plaintes après que M. Wootton a déclaré: “Il est de plus en plus clair maintenant qu’il y a un mouvement parmi certains responsables de la santé publique et des politiciens pour créer un État de biosécurité ultra-prudent, copiant la Chine.”