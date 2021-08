Chiffres du PIB : montrant une poussée mais pas tout à fait le bond positif fort hors de l’abîme

Le lien clé entre les chiffres du PIB publiés mardi est l’effet de base faible.

Les chiffres tant attendus du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre de l’année en cours sont sortis et contrairement aux attentes de la plupart selon lesquelles l’économie pourrait montrer des signes de forte reprise, les chiffres ne semblent toujours pas fournir suffisamment de réconfort pour célébrer .

À un certain niveau, on pourrait discuter philosophiquement de l’importance des chiffres à un moment où il y a une pandémie qui n’a pas encore été contenue et où les gens souffrent ? En outre, que peuvent signifier les chiffres si les opinions sur l’état actuel de l’économie sont sous-tendues par la perception que les riches s’enrichissent et que les pauvres continuent de lutter.

Mais alors, les chiffres sont cruciaux pour déterminer ce qui est bien et mal sur la direction que prend l’économie et comment certaines de ses comorbidités dont elle a hérité avant même la pandémie se déroulent. Le plus important d’entre eux a été la baisse de la demande et la baisse des dépenses de consommation.

Tout d’abord, le chiffre global : le PIB à prix constants (11-12) au premier trimestre de 2021-22 est estimé à ₹ 32,38 crore lakh, contre ₹ 26,95 crore lakh au premier trimestre 2020-21, soit une croissance de 20,1% par rapport à une contraction de 24,4% au premier trimestre 2020-21. Ensuite, la VAB (qui est la valeur ajoutée brute) et une mesure de la production obtenue lorsque le chiffre du PIB est ajusté de l’impact des impôts indirects et des subventions : la VAB trimestrielle au prix de base à prix constants (2011-12) pour le premier trimestre de 2021-2022 est estimé à ₹ 30,48 lakh crore, contre ₹ 25,66 lakh crore au premier trimestre de 2020-21, soit une croissance de 18,8%.

Financial Express Online s’est entretenu avec certains experts pour obtenir leur réponse immédiate aux chiffres et ce qu’il faut faire de la croissance la plus élevée jamais enregistrée des chiffres du PIB que l’Inde a affiché en un trimestre depuis le début de la pandémie.

L’impératif « fortement positif »

L’industrie semble heureuse de tout nombre qui tombe dans le territoire positif. Mais dans le contexte actuel, c’est la force des chiffres positifs qui semble le plus important. Résumant à la fois l’espoir et l’inquiétude, le vétéran de l’industrie Naushad Forbes, coprésident de Forbes Marshall et ancien président de la Confédération de l’industrie indienne (CII) a déclaré : « Les chiffres du premier trimestre devaient être fortement positifs. La croissance de plus de 20 % par rapport aux moins 24 % de l’année dernière signifie toujours que nous sommes bien en deçà des chiffres du premier trimestre de 2019-2020. Nous devons voir une croissance positive continue et forte pour nous ramener au-dessus de la fin de 2019-2020, puis en territoire positif. »

En termes absolus, les chiffres du PIB qui viennent d’être publiés semblent des indicateurs positifs d’une croissance et à première vue suggèrent presque de manière tentante un rebond. Mais ensuite, la façon de regarder ces chiffres est de les comparer avec l’image pré-pandémique en 2019-2020, explique le professeur Biswajit Dhar, professeur d’économie à l’Université Jawaharlal Nehru et qui a suivi l’économie et les défis qu’elle a rencontrés. avant même que le virus, ses variantes et leurs sous-lignées ne bouleversent nos vies. Et même lorsque la pandémie finira par s’atténuer, les scientifiques nous disent déjà que le virus survivra toujours et que la forme que prend l’économie aura donc encore plus d’importance dans les jours et les mois à venir.

Il prévient que la croissance de 20,1 pour cent affichée au premier trimestre ne devrait pas nous conduire à la complaisance que nous sommes maintenant sur une trajectoire de croissance élevée pour les divers éléments qui font que ces chiffres montrent encore certaines inquiétudes. « Le problème des pertes d’emplois persiste, la reprise du marché du travail est clairement insuffisante et cela se reflète dans les tendances de la ‘dépense de consommation finale privée’. Alors qu’il s’est amélioré de 2020-21 à 2021-22, passant de Rs 14,94,524 crore à Rs 17,83,611 crore. Il est encore en deçà du crore de Rs 20,24,421 en 2019-2020. Le problème de la demande déprimée continue et c’est un problème fondamental, il estime qu’il doit être abordé. Cela ne peut être qu’avec plus d’emplois, des revenus plus élevés et une plus grande confiance des consommateurs.

Sur la fabrication, une pierre de touche pour beaucoup comme l’un des indicateurs clés de la reprise, encore une fois ici, les chiffres sont inférieurs à ceux de 2019-20 et ce n’est pas comme si 2019-20 était une année de croissance idéale pour la fabrication. Il y avait déjà une baisse de la demande.

Au-delà de l’effet de base

Le lien clé entre les chiffres du PIB publiés mardi est l’effet de base faible. Comparez la croissance de 20,1 pour cent au premier trimestre à une contraction de 24,4 pour cent au trimestre similaire de l’année précédente. D’après ce décompte, le professeur Dhar estime que si l’économie devait corriger ce qui a été perdu et regagner le terrain perdu, alors idéalement, la croissance de ce trimestre aurait dû être de l’ordre de plus de 30 % et nous sommes encore loin de cela. . Cela ne peut pas être une source de réconfort pour une économie qui nourrit l’ambition de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars et une puissance économique au cours des cinq à six prochaines années.

Gravement blessé en avril et les chaînes d’approvisionnement mondiales toujours touchées

Mais ensuite, donnant un ton positif à ce qui a été réalisé au regard des défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale, Kiran Mazumdar-Shaw, président de Biocon, déclare : « Ce que nous devons tous reconnaître, c’est que nous avons tous été durement touchés par la seconde vague, en particulier pendant le mois d’avril et donc cette croissance de 20,1% est un pas dans la bonne direction et y parvenir à un moment où les chaînes d’approvisionnement mondiales continuent d’être touchées, est un bon signe. » Sur la voie à suivre, elle voudrait regarder deux autres trimestres pour dire de manière concluante où nous nous dirigeons et si nous pouvions tirer suffisamment de réconfort pour vraiment célébrer une reprise économique.