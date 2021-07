Chiffres élevés, ventes faibles, promesse précoce pour l’OMS

La critique du single recto-verso sorti au Royaume-Uni par les High Numbers, sorti sur Fontana le 3 juillet 1964, n’était pas particulièrement propice. « Tonneur moyen », a déclaré le New Musical Express de “Costume de Zoot,” “mais avec un air sans importance.” De « Je suis le visage » le journal disait « Un style convaincant, mais un matériau faible. » Aucun d’entre nous ne savait qu’à partir de ces modestes débuts naîtraient le puissant Qui.

C’est pendant la brève période où The Who s’appelait The High Numbers qu’ils ont été vus par le futur réalisateur Kit Lambert. C’était alors que le groupe payait sa cotisation en jouant au Railway Hotel à Harrow. Pete Townshend y a cassé sa première guitare – accidentellement – et Lambert a été suffisamment impressionné par ce qu’il a vu pour persuader son partenaire commercial Chris Stamp qu’ils devraient devenir leurs managers.

Aucun des membres de The Who n’était un mod à part entière. Mais le changement de nom temporaire en High Numbers pour ce premier single était un moyen de plaire à ceux qui l’étaient. Keith Moon, anciennement du groupe de surf les Beachcombers, venait tout juste de rejoindre le groupe, et en effet, ils n’ont conservé leur surnom révisé que quelques mois.

Les deux chansons du single Fontana ont été écrites par leur premier manager Peter Meaden. Ils faisaient référence à la culture mod dont il, contrairement au groupe, faisait vraiment partie. “Zoot Suit” était une référence de la mode et le jargon “I’m The Face” pour un mod particulièrement remarquable.

Meaden, supervisant toujours les affaires du groupe, a donné au single une impulsion aussi grande qu’il le pouvait, mais les charts sont restés sans problème. Townshend serait tout à fait dédaigneux de l’échec du single à représenter leur puissance croissante en direct. « Nous tirions la plus grande partie de notre inspiration des chansons R&B grondant de Bo Diddley et Loup hurlant», a-t-il écrit dans son autobiographie Who I Am. « Les deux chansons de Peter étaient assez cool, mais avaient très peu de ce rythme R&B entraînant avec son son de guitare tranchant.

Une absence de retour

« Les commentaires sur la guitare, un élément essentiel de nos spectacles en direct, étaient totalement absents des deux côtés que Peter avait écrits », a poursuivi Pete. “Sur ‘Zoot Suit’, qui était basé sur ‘Misery’ de [1960s soul outfit] the Dynamics, je joue de la guitare jazz weedy, démontrant que mon travail en solo n’était pas développé. Le record n’a pas éclaté, malgré l’assaut de Peter Meaden sur les magazines pop de l’époque. Je pense qu’il s’est vendu à environ 400 exemplaires.

En novembre 1964, les High Numbers étaient à nouveau les Who. Alors qu’ils commençaient une résidence de 16 semaines au Marquee Club de Londres, ils étaient sur le point d’écrire l’histoire du rock britannique.

Achetez ou diffusez « Zoot Suit » sur la compilation The Who Hits 50 !

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.