Chiffres importants à surveiller après le piratage Poly Network DeFi Crypto new media

Poly Network a récemment annoncé un volume de recherche Defi de 500 000 bugs à l’échelle mondiale à un niveau record à la suite d’un piratage de défi historique La croissance fulgurante de l’espace DeFi pose une question de sécurité majeure

Poly Network a récemment annoncé une prime de 500 000 bugs au pirate informatique surnommé «M. White Hat’ derrière le récent et le plus gros hack de l’histoire de la finance décentralisée.

Le piratage DeFi de 610 millions de dollars a été signalé par des analystes après avoir remarqué le mouvement des fonds de la blockchain Polygon, d’Ethereum et de Binance Smart Chain.

À la suite des reportages des médias sur l’incident, les flux de données de Google ont indiqué que davantage de personnes avaient commencé à s’intéresser à DeFi, et le volume de recherche de termes liés à DeFi était à un niveau record.

Source : Google Tendances | Volume de recherche défi dans le monde

Selon le flux suivant, le réseau Polygon a également reçu sa juste part d’intérêt après que l’intérêt ait culminé à un niveau record sur Google.

Source : Google Tendances | Volume de recherche de réseau de polygones à l’échelle mondiale

Q2 DeFi Data et l’importance du piratage Poly Network DeFi

L’attaque intervient à un moment très important dans l’histoire de la finance décentralisée. Cela peut s’expliquer par les chiffres observés sur l’espace DeFi au premier trimestre de 2021.

Les données de Consensys indiquent qu’il existe environ 161 millions d’adresses uniques sur Ethereum. Ce nombre représente une augmentation de 10 % par rapport aux chiffres mesurés au premier trimestre 2021. Étant donné que la croissance de DeFi a commencé à culminer au début de l’année, au moins 2,91 millions des 161 millions d’adresses Ethereum interagissent activement avec les protocoles DeFi. Une croissance aussi substantielle par rapport aux 1,75 million d’adresses ETH du premier trimestre qui utilisaient DeFi.

Source : Consensys | Volumes DEX par projet

De tels chiffres sont suffisamment effrayants si le potentiel des protocoles financiers décentralisés est laissé ouvert aux failles de sécurité et aux vulnérabilités. M. White Hat, le pseudonyme derrière la récente attaque de Polygon Network, a déclaré qu’ils n’avaient commis le vol que pour le plaisir. Pourtant, la question à un million de dollars est de savoir ce qui se serait passé si le pirate avait de mauvaises intentions. Gagneraient-ils avec une telle somme d’argent?

Pendant ce temps, une mise à jour de l’équipe Poly Network a déclaré qu’elle offrirait à l’attaquant le poste de conseiller en chef de la sécurité et lui attribuerait une prime de 500 000 $. Il est prudent pour des experts tels que M. White Hat et des spécialistes de la sécurité plus expérimentés de s’impliquer dans la finance décentralisée dans une mission partagée pour construire un système décentralisé sécurisé, robuste et solide. Et donc empêcher de tels piratages DeFi à l’avenir, ainsi que protéger les fonds des utilisateurs.

