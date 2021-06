Chihuahua vibre avec la fonction de ce samedi

in

Les fans de boxe de l’État de Chihuahua sont doublement impatients de voir l’arrivée de samedi. D’abord parce que deux de ses filles prodigues, Yamileth Mercado, de Ciudad Cuauhtémoc, et Angélica Rascón, de Ciudad Juárez, s’affronteront sur le ring, avec un championnat du monde en litige. Et deuxièmement, parce qu’ils pourront faire une apparition, puisque la fonction, au gymnase “Rodrigo M. Quevedo” dans la ville de Chihuahua, sera avec le public.

“Yeimi” Mercado (17-2-0, 5 ko’s) présentera son championnat du monde WBC des super coqs pour la deuxième fois, contre “Mucuishle Sexymo” Rascón (10-0-0, 2 ko’s), dans une performance multi-étoiles présenté par 2M Promotions et Zanfer, diffusé par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Mercado a fait une excellente préparation à Hermosillo, sous la supervision d’Alfredo Caballero, et a brillé avec une grande puissance, vitesse et condition.

Rascón a tenu un camp d’entraînement dans les montagnes de Seattle, Washington, et a fait preuve d’une grande vitesse et précision dans ses frappes, en plus d’être pratiquement déjà en poids.

Un combat avec beaucoup d’action est attendu, avec des combinaisons constantes des deux prétendants et une domination alternative, de sorte que les fans qui seront divisés entre les deux Chihuahuas seront au bord de leurs sièges dès le premier tour.

Le combat de championnat du monde entre Yamileth Mercado et Angélica Rascón aura un support très attrayant et accrocheur.

Chihuahuan Héctor “Tix Tix” Reyes (19-0-0, 14 ko) mettra en péril son invincibilité face à Iván “Terrible” Montero (21-4-0, 9 ko) dans un duel Super-welters en 8 rounds.

Un autre combat séduisant sera celui entre Argi Cortés de la capitale (18-2-2, 8 ko) et Daniel Argueta (13-2-0, 6 ko) à 8 rounds en Super flyweight.

Et le continuateur de la légende cubano-mexicaine, Ángel “Mantequillita” Napoles (11-0-2, 4 ko’s) affrontera, dans un combat invaincu, le Sonora Misael “Pichón” Cabrera (11-0-0, 9 ko’s) dans un combat de jeunes espoirs talentueux, 8 rounds chez Lightweight.

Les billets sont en vente sur www.startickets.mx, au prix de 110 pesos en général et de 380 pesos sur le ring.