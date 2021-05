Chihuahuan Andrea Meza est couronnée Miss Univers 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Andrea Meza, 26 ans et originaire de Chihuahua, a été couronnée Miss Univers 2021 ce soir.

La nouvelle Miss Univers est le Mexique !!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I – Miss Univers (@MissUniverse) 17 mai 2021

Andrea Meza, représentant du Mexique, a remporté la 69e édition de Miss Univers après une finale à laquelle elle a été mise en vedette avec une forte présence latino-américaine et à laquelle Luis Fonsi a participé.

La dernière phase du concours de beauté maximale a eu la participation de Kimberly Jiménez Rodríguez; de la République dominicaine; Janic Maceta del Castillo, du Pérou; Andrea Meza; Mexique; Julia Gama, du Brésil; et Adline Castelino, d’Inde.

Chacun d’eux devait répondre à une question en quelques secondes. Le premier à passer a été le Mexicain, à qui on a demandé une idée pour protéger les gens au milieu de la pandémie de covid-19, une maladie qui a causé la mort de plus de 220 000 personnes dans notre pays.

Meza a déclaré qu’elle, avant que tout ne soit arrivé, elle aurait mis tout le monde en quarantaine, “parce que nous avons perdu tant de vies et que nous ne pouvons pas en perdre plus à cause de cela, j’aurais pris soin d’eux.”

Dans sa deuxième chance d’impressionner le jury, il a parlé des stéréotypes: «Nous vivons dans une société de plus en plus avancée et tout comme nous avons progressé en tant que société, nous avons également progressé dans les stéréotypes. Aujourd’hui, la beauté ne réside pas seulement dans la façon dont nous nous voyons, pour moi la beauté réside dans notre esprit, notre âme et les valeurs dont nous nous occupons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous ne valez rien. “