Chihuahuan Tino Contreras, légende du jazz, décède – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Actif jusqu’à la fin de ses jours, Tino Contreras est décédé ce matin à l’âge de 97 ans, laissant derrière lui un héritage de plus de 50 disques. Pionnier du jazz au Mexique, le musicien né à Chihuahua le 4 avril 1924, est décédé d’une crise cardiaque accompagné de sa famille.

À travers les réseaux sociaux, sa partenaire Monna Conti a rapporté «Famille et amis: avec une profonde douleur, je vous informe qu’aujourd’hui, le 9 septembre à 00h30, le cœur de notre professeur bien-aimé Tino Contreras s’est arrêté. Merci de votre compréhension”.

Musicien infatigable qui a commencé à jouer enfant dans l’orchestre de son père, Tino n’a pas pensé à demain. Même la pandémie n’a pas réussi à arrêter son désir de continuer à faire de la musique. Pas plus tard qu’hier sur Facebook, il a déclaré. « Le calme viendra malgré tant de calamités. La possibilité de continuer à travailler est vitale et d’être reconnaissant d’être présent en toute sécurité ».

Contreras, qui a commencé à jouer dans des orchestres de danse dès l’âge de 8 ans, est arrivé à Mexico pour la première fois en 1946, où il a commencé ses activités en participant aux Caravanes de Paco Miller, qui ont parcouru le pays en accompagnant des stars telles que Pedro Infante, Tin Tan. , Maria Victoria et autres. En 1949, il rejoint l’Orchestre Luis Arcaraz, avec lequel il effectue sa première tournée internationale dans des villes d’Amérique du Sud et des Caraïbes.

En 1954, il participe à l’album Jazz en México, considéré comme le premier enregistrement du genre au Mexique, et trois ans plus tard, il décide de quitter son emploi dans les orchestres pour se consacrer à ses propres groupes et se tailler une carrière qui l’amène à les scènes du Mexique et de divers pays du monde. Pour la postérité, il a enregistré des albums tels que : Jazz en Ríguz, Flamenco jazz, Jazz ballet, Mass in jazz, Yúmare, Jazz Bicentenario et Palacio de Bellas Artes Live 1971.

Avec de nombreux concerts au Mexique et à l’étranger, des apparitions à la radio et à la télévision et quelques apparitions au cinéma, Tino a laissé une marque profonde sur le jazz avec un style vigoureux qui allait du style traditionnel aux fusions avec la musique ancestrale, le flamenco, le mariachi et d’autres influences.

Musicien qui n’a jamais pensé à la retraite, il a apprécié avec plaisir la réédition de son album Quinto Sol par le label britannique Brownswood, où il a publié plus tard La Nuit des Dieux. Le succès de ces disques a été tel qu’il a été invité au London La Línea Festival, auquel il n’a pas pu assister en personne en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais la pandémie ne l’a pas arrêté et en avril de cette année, il a célébré son 97e anniversaire avec un concert en ligne dans le cadre de ce festival, qui a été diffusé depuis le musée Frida Kahlo.

Nombreuses furent les discussions avec le professeur, avec le musicien, avec l’ami Tino, toujours parsemées d’anecdotes et de bonne humeur. Quelles ont été vos plus grandes réalisations ? Je lui ai demandé une fois. « Laissez-moi passer 50 ans de plus sur la planète pour vous le dire ! Quelles sont mes réalisations ? Je ne sais pas, parce que je n’ai pas le temps d’y penser. Je finis juste une chose et je suis déjà sur l’autre. Comment peut-on dire qu’on est arrivé à une chose finie ? Si le jazz est infini et englobe tous les états d’esprit… et anémique ! », a-t-il répondu en riant.

Et lorsqu’on lui a demandé quel serait son héritage, il a réfléchi un instant, puis a répondu : « Je pense que tu ne pars jamais. L’essence d’une personne demeure toujours lorsqu’elle quitte une œuvre. J’ai beaucoup de choses en tête quand je vivais en Turquie, où j’ai rencontré Ravi Shankar, qui m’a dit un jour : ‘le travail que font tous les musiciens créatifs sert quelque chose de spirituel, de tangible et d’intangible'”.