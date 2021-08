Chihuas contre Ioka, le meilleur et chez lui

in

‘Chihuas’ Rodríguez, a reçu son opportunité de titre WBO et ce n’est pas n’importe quelle opportunité. Le 1er septembre contre Kazuto Ioka, contre les meilleurs et dans la simple grotte du loup, au Japon. Le défi est grand mais le prix l’est aussi.

La mission possible des Chihuas intervient au moment précis où la WBC laissait Juan Francisco Gallo Estrada sans ceinture, dans la même division à 115 livres.

Comme nous vous le montrons dans la vidéo, pour une décision absurde et inhabituelle qui fait partie de toute la folie autour des décisions de la WBC, le titre de Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada a été placé dans un état vacant.

Ne vous précipitez pas pour exprimer une opinion sans d’abord voir ce que je pense, pense et dénonce sur cette nouvelle absurdité ou dit haut et fort sur cette nouvelle victime du plus grand monstre : la ceinture de franchise CMB.

Au-delà de ce détail, qui n’est pas mineur et qui mérite une explication de la part de l’équipe Gallo, dans cette vidéo, nous parlons du type de combat que nous espérons que Kazuto Ioka mènera et des alternatives de Chihuas Rodríguez pour contrer le style tactique du propriétaire et grand favori dans ce combat.

