“Chihuas” Rodríguez cherchera la couronne mondiale au Japon

in

Ce sera le 1er septembre que le double champion du monde Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez disputera la couronne des super mouches au coriace japonais Kazuto Ioka, dans un duel qui se tiendra à Tokyo, au Japon, et qui aura en jeu le titre de l’Organisation mondiale de boxe dans la catégorie des 115 livres.

Rodríguez Tamayo, combattant représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle, Cancún Boxing par Pepe Gómez Boxing Time par Memo Rocha et BXSTRS Promotions par Juan Carlos Torres ; a signé le contrat pour le combat avec Ioka qui affiche une marque de 26 victoires par 2 défaites avec 15 victoires par KO, et qui a été monarque dans quatre divisions différentes, paille, mouche légère, mouche et super mouche.

La fierté des combattants de Santa Catarina, Nuevo León; qu’il était un double monarque mondial dans la division paille, il a été dit en outre motivé par le fait que finalement l’occasion sera présentée de rechercher la ceinture dans la division 52 163 kilogrammes où elle se situe comme la mieux classée disponible dans les classements, pour ce qui a été désigné comme challenger obligatoire.

Avec 34 victoires en professionnalisme, dont 24 grâce au chloroforme pur, les ‘Chihuas’ ont gagné avant la limite convenue lors de 13 de ses 15 derniers matchs, une séquence qui donne confiance au Mexicain de 28 ans. dans le meilleur moment de sa carrière et de rentrer chez lui avec la couronne dans ce qui sera la cinquième défense du natif du ‘Pays du Soleil Levant’.