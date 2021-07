Chiiiild et Jensen McRae s’associent pour un remix de “Gone”

enfant s’est associé à Jensen McRae sur une version réinventée de sa chanson “Gone”, désormais disponible via Avant Garden.

Alors que le premier album de Chiiiild, Hope For Sale, devrait sortir le 23 juillet, le grand mathématicien né à Montréal et basé à Los Angeles continue sa série de succès avec la nouvelle version de “Gone”.

En ce qui concerne la collaboration, Chiiiild dit : “‘Gone’ avec Jensen est un rappel qu’il y a toujours deux côtés à chaque histoire” continue Jensen, “J’étais tellement excité quand je suis entré en contact avec Chiiiild pour cette collaboration. Il a une voix si spéciale et riche et sa musique existe au croisement de plusieurs genres que j’aime. Dès que j’ai entendu la première version de « Gone », j’ai eu tellement d’idées – les thèmes de la mauvaise communication et de la distance émotionnelle sont des choses auxquelles je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier mais ne veulent pas l’admettre. C’était tellement excitant d’entendre tout cela se réunir. Je n’ai aucune musique par moi-même qui sonne comme ça et j’ai hâte que les gens s’y plongent, c’est une chanson parfaite pour l’été.

Chiiiild a récemment démontré sa présence sur scène digne de l’arène lors de ses débuts à la télévision américaine sur Jimmy Kimmel Live !, interprétant deux de ses singles les plus acclamés à ce jour dans “Pirouette” et “Sleep Walking”.

Chiiiild s’est fait un nom en occupant un espace typiquement peu représentatif des artistes noirs dans le genre alt/pop. Chiiiild utilise la musique pour raconter des histoires sur la diversité, poser des questions sur l’humanité et unifier les gens autour d’expériences personnelles partagées. S’inspirant d’artistes aussi divers que D’Angelo, Apprivoiser Impala, Pink Floyd et Marvin Gaye, il a créé un son expansif mais intemporel, unique en son genre.

De retour en avril, Chiiiild a sorti la version originale de “Gone”, aux côtés d’un visuel réalisé par Zac Wolf. Sur le sens de la chanson, Chiiiild explique : « C’est déjà assez difficile de trouver les mots. « Gone » est une chanson sur les simples malentendus qui surviennent lorsque vous les voyez le moins venir. »

Achetez ou diffusez la version réinventée de « Gone ».