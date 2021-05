Childish Gambino fait face à une plainte pour violation de droits d’auteur pour “ This Is America ”

Childish Gambino fait face à un procès pour violation de droits d’auteur pour sa chanson de rap «This is America».

Le rappeur Emelike Nwosuocha, qui joue le rôle de Kidd Wes, dit que la chanson a copié son morceau «Made in America». Le morceau est sorti deux ans avant que Donald Glover ne fasse ses débuts dans «This is America» sous le nom de Childish Gambino. Glover n’a pas encore répondu aux allégations de contrefaçon.

«This is America» est entré dans l’histoire en devenant le premier morceau de rap à remporter la chanson de l’année aux Grammy Awards. Il a livré un message cinglant sur l’inégalité raciale en Amérique, mais un procès dit que la plupart des thèmes ont été soulevés dans un autre travail.

Dans les documents judiciaires, Nwosuocha affirme qu’il existe une similitude substantielle entre les deux pistes. Il dit qu’ils partagent «une cadence vocale, une livraison, un rythme, un timing et un phrasé distincts et uniques». Nwosuocha note que les refrains des deux chansons ont été écrits dans le même mètre. Il appelle les similitudes lyriques «frappant dans une mesure au-delà de la coïncidence» et «audibles pour le profane moyen».

Nwosuocha a employé un musicologue pour analyser et comparer les deux morceaux. Selon le procès, son analyse officielle était que les similitudes entre les deux pistes ne sont probablement pas des coïncidences. Nwosuocha réclame un procès et réclame des dommages-intérêts, y compris la perte de profits et d’opportunités. Aucune somme exacte n’est mentionnée, mais le procès allègue que Glover et ses co-auteurs ont gagné des centaines de millions de dollars grâce à «This Is America».

Le procès nomme Childish Gambino, son label RCA, Roc Nation et Young Thug, qui ont interprété des chœurs sur la piste. Ce n’est pas la première fois que Donald Glover fait face à une poursuite pour violation de droits d’auteur pour le morceau primé aux Grammy Awards. En 2018, le blogueur hip-hop Akademiks allègue que la chanson est similaire à «American Pharaoh» du rappeur new-yorkais Jase Harley.

À l’époque, Harley a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à intenter une action en justice pour violation du droit d’auteur contre Childish Gambino.

«Je me sens extrêmement honoré d’être reconnu et étiqueté comme l’un des morceaux de musique et d’art visuel les plus importants de notre époque, ou l’inspiration originale,» a-t-il déclaré sur Instagram lorsque la nouvelle a éclaté.

«J’apprécie tout l’amour et le soutien! Mais s’il vous plaît, ne laissez pas cette controverse diluer le message que Childish Gambino et moi essayons de transmettre », a-t-il poursuivi.

À l’époque, le manager de Glover, Fam Udeorji, a nié toute allégation de plagiat, affirmant que la chanson remontait à 2015. «Made In America» de Nwosuocha a été téléchargé pour la première fois sur SoundCloud en 2016.