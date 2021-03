Children of Men: 8 faits en coulisse sur le film d’Alfonso Cuaron

Dans quelques années, Children of Men, Alfonso Cuaron a réalisé le conte de science-fiction avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine et Chiwetel Ejiofor, franchira la barrière que nous avons déjà frappée avec Retour vers le futur II et Blade Runner, où nous surpassons la date future du film.

Bien sûr, ce sera, espérons-le, une bonne chose, car Children of Men n’a pas les qualités futuristes les plus joyeuses comme l’hoverboard de Back to the Future ou les Nikes à laçage automatique – ou même les voitures volantes de Blade Runner – au lieu de cela, dire un sombre, mais finalement optimiste, histoire d’essayer de protéger le premier enfant né en près de 20 ans.

Children of Men célèbre son 15e anniversaire en 2021, et bien que certains trouvent que l’histoire frappe plus fort maintenant, profitons de cette occasion pour célébrer le travail de Cuaron et de l’entreprise sur l’histoire complexe, sombre et épique avec certains Children of Men behind-the-. faits de la scène.