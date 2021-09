Children Of Morta a le DLC «The Ancient Spirits» en route, une mise à jour gratuite est maintenant disponible

in

Mettre à jour:

Nous avons été informés que la mise à jour gratuite initialement prévue aujourd’hui (30 septembre) a eu un petit retard jusqu’au 7 octobre. Cette mise à jour gratuite arrivera désormais avec le DLC payant la semaine prochaine.

Article original:

La Switch ne manque certes pas de roguelites, mais Enfants de Morta est un jeu populaire dans le genre et est assez décent sur Switch. Il a maintenant été confirmé que le titre de Dead Mage bénéficiera d’une extension DLC payante (au prix de 4,99 USD) le 7 octobre; vous pouvez voir une bande-annonce ci-dessus.

L’ajout principal est un nouveau personnage jouable; une partie du texte de présentation des relations publiques est ci-dessous.

Des vies parallèles, bien que distinctes, peuvent parfois se lier et commencer une nouvelle vie, ressemblant à leurs deux natures. Tout devient clair avec l’arrivée d’un guerrier à deux esprits. Ce nouveau personnage élargit le groupe établi de guerriers disponibles et est jouable dans le mode Family Trials. La maîtrise du combat et le style de jeu unique de ce nouveau venu ne peuvent être comparés aux compétences de quiconque sur ces terres.

Une mise à jour gratuite est également déployée aujourd’hui qui “enrichit le jeu avec Consécration, un nouvel objectif ajouté au mode Family Trials axé sur le combat”. De plus, la mise à jour ajoute deux langues localisées complètes, le persan et le japonais, la voix off japonaise étant fournie par Takaya Hashi (Naruto, Sailor Moon).

Faites-nous savoir si vous êtes un fan de Children of Morta et si vous envisagez de vous lancer dans la mise à jour gratuite et le contenu téléchargeable !