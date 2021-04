Chilean Network Mega s’excuse après le sketch comique de BTS

La chaîne de télévision chilienne Red Televisiva Megavisión (Mega) a officiellement présenté ses excuses pour un sketch comique BTS diffusé dans une émission intitulée Mi Barrio.

Les inconditionnels de BTS ARMY ont rapidement critiqué le croquis de Mi Barrio en question, qui présentait cinq personnes, vêtues de vêtements colorés et de perruques, assises et debout autour d’un canapé. Ces acteurs se sont présentés comme «Kim Jong Un», «Kim Jong Dos», etc., avant de paraître se «réintroduire» en tant que membres de l’acte ultra-populaire de la K-pop.

L’un des comédiens semblait alors parler charabia dans une imitation de la langue coréenne, des images du segment montrent. (Au moment de la rédaction de cet article, le clip complet n’était pas disponible sur YouTube, bien que les commentaires critiques de certains observateurs incluent des parties du croquis.)

Comme on pouvait s’y attendre, une avalanche de refoulement a éclaté de la base de fans super-dédiée de BTS.

«Concernant ce programme. Je trouve cela insurrectionnel. La comédie, la parodie et le sarcasme n’excusent PAS la discrimination, le racisme et la haine. L’un ne valide ni n’invite l’autre. Se moquer des noms, des langues et des individus uniquement sur leurs origines n’est pas une comédie. C’est blessant et préjudiciable [sic]», A écrit un fan.

De plus, le compte de fans de BTS Chile – qui compte au nord de 150000 abonnés Twitter – semblait être le fer de lance des critiques du sketch, en plus de fournir des mises à jour régulières sur la réponse du personnel de Mi Barrio ainsi que de Mega lui-même. Le premier a publié une réponse publique sur Instagram il y a deux jours, que BTS Chili a traduite et publiée sur Twitter.

«Merci à tous pour les bonnes vibrations !! Nous continuerons à nous améliorer, à apprendre, à écouter et nous resterons fermes dans notre intention: apporter du plaisir aux familles », a écrit Mi Barrito, selon la traduction de BTS Chili ainsi que la traduction presque identique de Google.

«Nous recueillons tous les commentaires positifs et aussi les critiques, car c’est pour cela que nous sommes: [to] contribuez un peu avec humour et amusement.

Mega, dont 27,5% appartiennent à Discovery Networks, a présenté ses excuses avec une déclaration distincte, que BTS Chili a également traduite.

«L’humour aide les gens à faire face aux moments difficiles que nous traversons en raison de la pandémie. L’humour de Mega a clairement défini des limites dans ses orientations de diffusion et elles sont de notoriété publique.

«Cependant, nous voulons manifester notre empathie absolue avec ceux qui auraient pu se sentir affectés par la section ‘El late de Raquel’ et nous nous excusons / vous demandons pardon. Nous n’avons jamais eu l’intention d’offenser, d’insulter ou de nuire à une communauté.

«Nous continuerons à nous améliorer, à apprendre et à écouter, fermes avec notre intention: offrir du divertissement aux familles. Nous rassemblons tous les commentaires positifs et aussi les critiques pour améliorer notre comportement », a terminé la traduction.

La Korea Music Content Association (KMCA) a récemment déposé une plainte officielle concernant le report «injuste» du service militaire que BTS a reçu le dernier mois de 2020. Et en février, un animateur de radio allemand a été contraint de s’excuser après avoir comparé le groupe de sept musiciens au nouveau coronavirus.