Chili de la Copa América : Horaire et où regarder à la télévision

14/06/2021 à 20:27 CEST

Argentine fait ses débuts ce lundi à la Copa de América. Et il le fait devant une équipe nationale comme le Chili, l’un des plus importants d’Amérique du Sud. Ce sera le premier match du groupe B, dans lequel ils devront également affronter la Bolivie, le Paraguay et l’Uruguay.

L’équipe de l’Albiceleste figure parmi les favorites avec le Brésil, qui est le vingtième champion de la Copa América. L’équipe dirigée par Scaloni a parcouru un long chemin lors des dernières éditions, mais n’a pas réussi à remporter le trophée depuis 27 ans. Lionel Messi, a expliqué aux médias de l’équipe nationale ce que cela signifierait d’obtenir le titre : “Mon plus grand rêve est d’obtenir un titre avec ce maillot. J’ai été très proche plusieurs fois. Ce n’est pas arrivé, mais je vais continuer d’essayer. Je me battrai toujours pour ce rêve“.

🏆 #CopaAmérica 🎙️ Lionel Messi : “Nous avons bien fait les choses mais nous avons besoin d’une victoire. Il est toujours important de commencer par les trois points car cela vous rassure. .” pic.twitter.com/CsigP2pStS – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentine) 13 juin 2021

Ils ont même perdu quatre finales ces dernières années, en 2004, 2007, 2015 et 2015. Maintenant, etL’entraîneur a opté pour de jeunes footballeurs, qui offrent de la vitesse contre les joueurs les plus vétérans qui coexistent encore dans l’équipe nationale. Commencer par une victoire contre le champion 2015 et 2016 serait très important pour les Argentins, qui continuent de se battre pour un titre avec l’albiceleste, et avec Messi comme leader de l’équipe nationale. Ce serait le premier du footballeur du Barça avec l’équipe nationale.

Quand jouez-vous Argentine – Chili ?

Les matchs se joueront ce lundi 14 juin à 23h00.

Où voir Argentine – Chili ?

La réunion peut être vue sur la chaîne régionale de Galice -TVG-. Il est le seul à avoir confirmé qu’il diffusera l’America’s Cup. Vous pouvez également suivre l’actualité du championnat via le site Sport