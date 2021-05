Chiliz a un potentiel “To The Moon” et une entreprise légitime

Les fans de sport à la recherche de projets de blockchain intéressants peuvent envisager de donner Chiliz (CCC:CHZ-USD) une certaine considération.

Source: shutterstock.com/Morrowind

Chiliz a développé une plateforme d’engagement des fans basée sur sa blockchain. La plate-forme utilise le jeton CHZ et aide les organisations sportives et de divertissement à engager et à monétiser leurs publics respectifs.

La société opère à partir de son site Socios.com, qui permet aux fans d’influencer les équipes et d’obtenir des récompenses et une reconnaissance basée sur l’engagement. Les participants achètent des Fan Tokens de marque auprès d’équipes sportives du réseau. Les équipes actuellement sur la plateforme commencent à se lire comme un who’s who du sport avec des équipes comme le FC Barcelone, la Juventus, le Paris Saint-Germain, l’AS Roma, le Galatasaray, l’Atlético de Madrid, l’OG, le CAI et l’UFC présents.

Bouffée d’air frais

Chiliz est assez bas sur la liste des altcoins en fonction de la capitalisation boursière. Sur cette base, il se classe au 58e rang, avec une valeur d’environ 2,28 milliards de dollars, par Coinmarketcap.com. Ce n’est pas une bouffée d’air frais basée sur cela en soi. Mais c’est plutôt une bouffée d’air frais car il construit et a construit quelque chose qui a du sens.

Bon nombre des altcoins plus petits par capitalisation boursière semblent offrir peu d’utilité logique. Les investisseurs ont besoin d’une connaissance approfondie du codage et de l’informatique pour simplement passer au crible le jargon sur lequel s’appuie leur contenu marketing. Je ne dis pas que je n’y crois pas. Je crois que les projets de blockchain opaques comme BitTorrent (CCC:BTT-USD) sont voués à l’échec.

Chiliz, en revanche, est transparent et a un modèle commercial simple. C’est pourquoi je pense que les lecteurs devraient au moins donner du crédit à Chiliz et à sa pièce de 41 cents CHZ.

Sur la base de l’introduction de cet article, vous pensez peut-être que Chiliz est exclusivement un projet de blockchain sportif basé sur le football, mais ce n’est pas nécessairement vrai.

Grande base de ventilateur

Chiliz vise clairement à créer une plate-forme blockchain avec un attrait mondial massif. Cela est évident par le fait qu’il travaille dur pour recruter des équipes de football et des équipes de cricket sur sa plateforme. Le football et le cricket sont les sports numéro un et numéro deux les plus populaires dans le monde. Selon sportsshow.net, chaque sport compte respectivement 3,5 et 2,5 milliards de fans.

Au-delà de ces sports, Chiliz a également des accords avec NASCAR, UFC et la LNH. Examinons quelques-unes de ces offres intéressantes, dont un certain nombre ont été annoncées il y a quelques jours.

Une vague d’activité pour Chiliz

Le 13 mai, Chiliz a annoncé trois accords distincts dans trois sports différents. Pour réitérer pourquoi Chiliz semble tellement plus prometteur que tant d’autres projets de blockchain, pensez à ceci: de nombreux projets de blockchain vous bombardent de jargon technique, mais ont des plates-formes extrêmement sous-développées. Une fois que la folie de la blockchain s’installe, les consommateurs se demanderont pourquoi ils se sont déjà intéressés en premier lieu. Plus important encore, ces projets n’iront jamais nulle part car ils ne créeront pas de partenariats avec des organisations qui peuvent utiliser leurs jetons respectifs. Ils sont en train de simplement essayer de montrer que leurs jetons peuvent un jour avoir une utilité.

Chiliz est là-bas, à des ligues d’avance, ayant déjà convaincu les grandes organisations de l’utilité de ses pièces et concluant des accords.

Offres, offres, offres

J’ai le sentiment que certaines personnes ont l’impression que les projets blockchain sont fondamentalement différents des autres entreprises. Ils ne le sont pas. Chiliz, en tant que projet de blockchain, a simplement besoin de générer des revenus à travers ses portes, comme toute entreprise.

La vague d’activité de Chiliz le 13 mai l’a rapproché de cette réalité. La société a signé des accords pour lancer un Fan Token pour l’équipe nationale de football argentine, un pour l’équipe de course Roush Fenway de NASCAR et trois équipes de la ligue indienne de cricket IPL.

Ne perdez pas votre temps avec des pièces de monnaie dont les fondateurs n’y croient même pas. Ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre le dernier jeton chaud riche en jargon indéchiffrable et dépourvu de substance. Ce seront les paillettes qui seront jetées dans les poubelles de crypto merde.

Montez à bord avec Chiliz maintenant parce que cela a du sens.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.