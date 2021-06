Chiliz est le Manchester United de la tokenisation

Presque tous les garçons – et beaucoup de filles aussi – rêvent d’être un athlète professionnel. Qu’est-ce qui pourrait être mieux? Vous êtes payé une somme démesurée pour faire ce que vous faites pendant la récréation. Mais bientôt la réalité frappe, c’est pourquoi je crois Chiliz (CCC :CHZ-USD) a attiré tant d’acheteurs enthousiastes plus tôt cette année.

Essentiellement, Chiliz permet aux amateurs de sports individuels de se rapprocher des jeux qu’ils aiment et des équipes qu’ils suivent. Par conséquent, bien que ce projet particulier de blockchain ne vous donne pas le talent de dribbler un football comme Zlatan Ibrahimovic, vous pouvez influencer certains aspects des affaires de son équipe.

Vivian Medithi d’InvestorPlace a fourni une excellente analyse du phénomène CHZ-USD :

«Chiliz est la plate-forme blockchain qui sous-tend Socios.com, un service d’engagement des fans qui permet aux équipes sportives de vendre aux fans des avantages spéciaux, tels que le vote sur les conceptions de maillots d’équipe ou l’accès anticipé aux billets. Ces avantages sont vendus en tant que « fan tokens » sur la blockchain, à l’instar des récentes ventes NFT de contrats intelligents par Kings of Leon et d’autres. CHZ-USD est la devise principale de la plate-forme, échangée contre des jetons de fans et d’autres biens. L’année dernière, la société s’est associée à l’UFC pour vendre des billets d’événement en échange de pièces Chiliz. Une récente publication de fan token pour le club de football de l’AC Milan a généré plus de 6 millions de dollars dans les 30 minutes suivant le lancement, ce qui donne un indicateur de l’intérêt général des consommateurs pour ces produits.

À plusieurs niveaux, Chiliz semble être un investissement évident. Premièrement, cela permet aux fans de sports inconditionnels de s’intégrer de manière significative à leurs équipes préférées. Deuxièmement, l’engagement des fans devient rapidement un facteur important dans le monde du sport professionnel. J’ai couvert quelques opportunités dans le domaine du capital-investissement et la demande est assez robuste.

Mais quel est le point de Chiliz?

Un troisième facteur qui soutient le récit de Chiliz et CHZ-USD en particulier est la diminution de la fréquentation sportive. Voici comment USA Today le décrit :

«Chaque année, des dizaines de millions d’Américains affluent dans les arènes, les parcs, les patinoires et les stades pour assister à un événement sportif professionnel dans l’une des quatre principales ligues sportives américaines – la NFL, la NBA, la NHL et la MLB. Mais les fans sont désormais moins enclins à assister aux matchs en personne. Chaque ligue a connu une baisse de la fréquentation totale de 2008 à 2018. Les fans sont souvent réticents à payer des prix élevés pour les billets, et les équipes ne semblent pas s’en soucier, car une quantité et une part croissantes de leurs revenus proviennent de contrats de télévision lucratifs par opposition aux billets. Ventes.”

De plus, la baisse de la fréquentation n’est pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans les ligues professionnelles européennes folles de football. De toute évidence, les ligues et la direction des équipes doivent renforcer l’engagement de leurs fans pour maintenir un intérêt plus large, d’autant plus que les options de divertissement numérique commencent à prendre des parts de marché. Quoi de mieux que d’offrir une participation dans le sport que via CHZ-USD ?

Croyez-moi, je comprends pourquoi les fans de sport sont fous de Chiliz. Mais mon côté sceptique se demande pourquoi les équipes sportives ont besoin d’un projet de blockchain en premier lieu. Si c’est l’engagement des fans qu’ils recherchent, alors engagez-vous simplement avec les fans.

Bien sûr, la réponse est que les éléments symboliques du jeu ou une équipe célèbre commandent une valeur monétaire. Donc pour moi, cela ressemble à la Manchester United (NYSE :MANU) modèle d’affaires. Faites un kit domicile, un kit extérieur, un kit alternatif, puis un remplaçant pour le kit alternatif et ainsi de suite.

Ce qui est fou, c’est que les fans de Man United – qui ne viennent presque jamais de Manchester, encore moins d’Angleterre, soyons réalistes – les achèteront tous. Ce qui m’amène à mon dernier point.

Malgré les maux, le CHZ-USD peut augmenter

Une équipe comme Man United ou l’AC Milan peut facilement bénéficier de Chiliz et de l’engouement pour la tokenisation. Ces équipes ont un poids sérieux. Je ne veux pas m’en prendre aux Red Devils, mais si l’équipe fabrique une onzième variante de son kit maison, la seule différence étant un petit swish ou swoosh quelque part sur le tissu, il se vendra simplement à cause de la marque Man U .

De plus, je vois que CHZ-USD semble avoir atteint un creux récemment et semble rebondir à la hausse. Combiné à l’enthousiasme pour les équipes de haut niveau, il est fort possible que le jeton soit très rentable à partir d’ici.

Mais la rentabilité sera-t-elle soutenable sur le long terme ? J’ai de grandes questions, honnêtement. Cela ressemble à une saisie d’argent cynique par les plus grandes équipes sportives favorisant l’euphorie sur ces jetons. Au fil du temps, je pense que même les fans de Man U préféreraient économiser leur argent pour la douzième variante de son kit maison.

