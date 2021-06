Chiliz est toujours sous pression. Voici les prochains objectifs

in

Chiliz CHZ / USD toujours sous pression; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 0,98 à 0,16 dollar depuis le 12 mars 2021, et le prix actuel tourne autour de 0,29 dollar.

Analyse fondamentale : la popularité de ce projet augmente dans le monde

Chiliz est une option de devise exclusive pour la plate-forme d’engagement des fans de sport Socios.com qui est construite sur l’infrastructure de la blockchain Chiliz. Chiliz fournit aux entités sportives et de divertissement des outils basés sur la blockchain pour les aider à engager et à monétiser leur public.

Chiliz est un projet à fort potentiel ; La popularité de ce projet augmente partout dans le monde, et il est important de dire que les Fan Tokens achetés sur Socios.com permettent aux utilisateurs d’influencer leurs équipes.

Les équipes sportives les plus célèbres au monde, dont le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus, l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, la Roma, l’OG, le CAI et l’UFC, ont des Fan Tokens de marque qui peuvent être achetés via Socios.com.

Chiliz a récemment ouvert un bureau à New York, ce qui sera essentiel à l’expansion mondiale de Chiliz, selon le PDG Alexandre Dreyfus. New York est le “siège de l’industrie du sport aux États-Unis, et l’UFC est devenu le dernier sport à s’impliquer dans le monde de la crypto via la blockchain Chiliz”.

« Socios.com et Fan Tokens permettront à l’UFC de se connecter avec ses fans mondiaux comme jamais auparavant. En donnant aux fans du monde entier la possibilité d’influencer leurs sports et équipes préférés, nous transformons ce que cela signifie d’être un fan », a déclaré Alexandre Dreyfus, PDG de Chiliz et Socios.com, dans un communiqué.

Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et sa réussite dépend principalement de la flexibilité de votre stratégie face aux mouvements concurrentiels. Techniquement, Chilliz a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 0,90 $, enregistrés le 12 mars, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

L’ensemble du marché des crypto-monnaies est mis sous pression par la chute du Bitcoin, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie la semaine prochaine, vous devriez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : 0,20 $ représente un niveau de support élevé

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ces derniers jours, et le prix Chiliz peut facilement revenir en dessous du support de 0,20 $.

Source des données : tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 0,25 $ et 0,20 $; 0,40 $ et 0,50 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 0,20 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et la voie est ouverte à 0,15 $ ou même en dessous.

En revanche, si le prix dépasse 0,40 $, le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,50 $.

résumé

Chiliz est toujours sous pression, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Le volume des échanges quotidiens s’est affaibli, et si le prix tombe à nouveau en dessous de 0,20 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,15 $ ou même moins.

