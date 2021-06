Chiliz permet aux fans de soutenir leurs équipes préférées, mais les fans le veulent-ils ?

Chiliz (CCC :CHZ-USD) est un autre altcoin qui fait la une des journaux sur ses performances.

Il a un nom étrange, et malgré ce que vous pourriez imaginer à partir de ce nom, il n’a aucun lien avec l’industrie alimentaire. Non, Chiliz est en fait connecté à l’industrie du sport. Est-ce un achat épicé, cependant?

Il existe aujourd’hui des milliers d’altcoins. Selon Investopedia, “En mars 2021, il y avait près de 9 000 crypto-monnaies… Les altcoins représentaient plus de 40% du marché total des crypto-monnaies en mars 2021.”

Pourquoi devriez-vous alors considérer le jeton CHZ parmi cette pléthore d’altcoins? Je vais expliquer les raisons et donner mon verdict sur Chiliz.

Une vérification de la réalité sur les investissements cryptographiques

Avec une myriade d’altcoins et un système décentralisé, la poursuite incessante de profits rapides et faciles est le carburant de la flambée des prix et des baisses spectaculaires du marché des crypto-monnaies. Le charme d’acheter quelque chose pour quelques centimes, d’investir une somme d’argent plutôt faible et de la transformer en plusieurs milliers de dollars attire rapidement de nombreux investisseurs. Naturellement, cela crée un battage médiatique dans le monde de la crypto-monnaie.

Investissez dans ce que vous savez, faites preuve de diligence raisonnable et acceptez votre philosophie d’investissement. Êtes-vous un spéculateur? Si la réponse est oui, alors Chiliz peut être une autre opportunité d’investissement. Assurez-vous simplement que vous connaissez ses risques élevés et qu’il n’a probablement aucune valeur du tout. Comme tout altcoin minuscule, votre espoir sera que la théorie la plus folle vous permette de sortir de votre position avec profit, et vous trouverez un autre investisseur qui pensait que c’était un altcoin chaud à acheter à un prix plus élevé que celui que vous avez acheté.

N’oubliez pas non plus qu’aujourd’hui, les valorisations dans le monde des crypto-monnaies n’ont aucun sens. C’est la norme pour les altcoins d’offrir la promesse de potentiellement valoir des milliards. Il illustre l’expression « exubérance irrationnelle », l’un de mes idiomes d’investissement préférés.

CHZ Stats: Le battage médiatique est présent

En regardant CoinMarketCap pour les statistiques sur Chiliz, certaines choses sont évidentes dès le début.

Il a un rang de marché n ° 62 au 2 juin 2021, une ligne plate pour son prix pendant environ un an et demi de 2019 au début de 2021, et un énorme pic de près de 90 degrés fin février et mi-avril. . Chiliz est passé d’environ un centime au début de l’année à 77 cents en avril, et son prix actuel est d’environ 28 cents. Il a une valorisation boursière d’environ 1,6 milliard de dollars. La question à se poser est pourquoi. Qu’est-ce qui le rend si précieux maintenant?

Avant de répondre à cette question, permettez-moi de préciser que par valeur, j’entends uniquement son prix observé par sa capitalisation boursière totale. Ceci est différent de sa valeur réelle ou intrinsèque.

Chiliz peut-il perturber l’industrie du sport ?

Alors, qu’est-ce que Chiliz, exactement ? La société basée à Malte est une startup qui émet des jetons aux fans de sport en échange de récompenses. Selon Adriana Hamacher de Decrypt, « Le jeton Chiliz, CHZ, alimente Socios.com, et les fans peuvent l’utiliser pour acheter des jetons pour leurs équipes préférées via son marché et son échange de crypto-monnaie. Les jetons permettent aux fans de voter dans une série de sondages et de recevoir des promotions et des récompenses spéciales.

L’idée est que les équipes de diverses ligues sportives puissent avoir des jetons de fans sur Chiliz, leur permettant de créer une communauté avec leurs fans et de monétiser cette interaction avec leur public.

Cela permet aux équipes sportives de vendre des avantages spéciaux aux fans, tels que le vote sur les modèles de maillots d’équipe ou l’accès anticipé aux billets. En avril, les fans ont eu la possibilité de voter sur les combattants qu’ils voulaient voir dans un combat d’arts martiaux mixtes avec leurs jetons Chiliz, comme indiqué dans Coindesk : « Quelque 25 jetons de fans sont maintenant proposés sur Socios après que la société a obtenu une série de partenariats avec des équipes sportives et des ligues telles que le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus et l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

L’article cite Mason Nystrom, un analyste de Messari, qui déclare : « Les grandes organisations comme les clubs de football et l’UFC ont besoin de contrôler leurs marques et leurs droits de monétisation. Les points de fidélité et les récompenses symboliques présentent de nouvelles opportunités pour augmenter les revenus au-delà de la vente de billets. La poussée pour augmenter les lignes de revenus numériques augmentera sûrement même une fois la pandémie apaisée. »

La crypto rencontre le sport : bonne décision ou pas ?

Ce modèle commercial consistant à fournir des jetons de fans est-il viable ou bon ? De nombreux altcoins essaient de prouver qu’ils ont une utilité, et les connecter à une grande industrie comme le sport est un moyen de le faire. Les fans sont avides d’opportunités d’avoir un lien plus fort avec leurs équipes préférées, et ils sont prêts à dépenser de l’argent pour des choses comme l’accès anticipé aux billets.

L’industrie du sport est extrêmement lucrative et comprend de nombreux canaux de revenus, notamment les parrainages, les billets vendus et de nombreuses autres sources de revenus. La majorité des équipes sportives ont un public de fans très fidèle.

Mais quand il s’agit de l’utilité de Chiliz, j’hésite. Est-ce que je paierais pour acheter un fan token pour avoir accès à des billets anticipés ? Ou voter sur un nouveau design de logo ? Ceux-ci ne sont pas nécessairement précieux pour moi. Je ne vois aucune valeur à cela, même si cela peut être amusant. Quand il s’agit d’investir, je ne vois pas de raison solide d’acheter Chiliz.

À 27 cents, il pourrait être tentant de considérer Chiliz comme un investissement bon marché et accessible. Mais cette capitalisation boursière d’environ 1,6 milliard de dollars repose sur un peu plus que des espoirs, des sentiments et du plaisir.

Oui, cela peut soutenir l’industrie du sport, mais l’utilité et la valeur de Chiliz sont pour moi bien trop chères.

Si je veux participer aux décisions de mon équipe préférée, je peux envoyer gratuitement une lettre ou un e-mail à la direction. Ils ne m’écouteront probablement pas, mais au moins je ne dépense pas d’argent pour exprimer mon opinion sur une décision triviale.

CHZ est un autre altcoin hautement spéculatif. À l’heure actuelle, Chiliz a conclu des accords avec NASCAR, UFC et la LNH. C’est bien. Mais pour ce qui est de l’acheter, je n’y vois aucune valeur.

Toutes les décisions importantes des équipes seront prises par leur direction, et non par leurs fans. Certaines décisions amusantes pourraient être proposées aux fans. Ce serait sympa. Mais essayer de pousser cet altcoin sportif à devenir précieux comporte de nombreux trous fondamentaux.

Verdict de Chiliz

Chiliz peut avoir une certaine utilité, mais pas assez pour justifier son prix ou sa valorisation. En fin de compte, l’offre et la demande détermineront son prix, et non ses efforts pour perturber l’industrie du sport. À l’heure actuelle, acheter CHZ pour échanger des récompenses n’a aucune valeur pratique ou monétaire pour moi. Il est important de se concentrer sur ce qui compte dans l’investissement. Quelque chose qui coûte 27 cents n’est pas nécessairement bon marché juste à cause de son prix. L’idée de transformer les émotions, l’excitation et la fidélité des fans de sport en un modèle commercial de monétisation me laisse des questions.

Le soutien, le plaisir et l’excitation dans le sport doivent-ils avoir un prix ? Pourquoi? La plupart des équipes sont capables de gérer leurs finances. Pourquoi demander un coup de pouce supplémentaire à leurs fans avec n’importe quel jeton de fan ? Cela gâche tout le concept de soutien à n’importe quelle équipe. Il y a une pureté dans l’excitation et l’amour que les fans ont pour leurs équipes. Je ne romantise pas cette relation ; Je suis juste sceptique quant aux changements apportés à ces fondamentaux.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.