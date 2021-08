Chiliz Price plonge de 1% à 0,29 $ – Où acheter CHZ ⋆ Crypto new media

in

Le marché de la crypto au sens large se bat pour maintenir les gains haussiers réalisés au cours du week-end. Le BTC a reculé de 45 000 $ et il se situe maintenant à 43 000 $, tandis que l’ETH a reculé en dessous de son sommet de 3 000 $ sur trois mois. Ces baisses ont affecté la majorité des altcoins, la plupart d’entre eux enregistrant de légères pertes.

Chiliz se négocie à 0,29 $ au moment de la rédaction après une baisse de 1% au cours des dernières 24 heures.

Analyse des prix Chiliz

Source : Tradingview

Chiliz est actuellement en légère baisse après avoir réalisé des gains considérables la semaine dernière. La crise actuelle est attribuée à un sentiment baissier sur l’ensemble du marché au cours des dernières 24 heures.

Si la crise se poursuit, nous pourrions voir CHZ retester des niveaux inférieurs à 0,27 $. Si les taureaux ne démarrent pas à ce niveau, CHZ pourrait se diriger vers une baisse encore plus marquée à 0,20 $. Malgré les baisses en cours, la tendance globale du marché reste haussière ; par conséquent, nous avons pu voir CHZ reprendre.

Si Chiliz reprend une tendance haussière, l’altcoin se dirigera vers la résistance à la rupture à 0,32 $. Les traders pourraient se rallier à l’achat d’un support à ce prix et pousser l’altcoin vers les sommets de juin supérieurs à 0,36 $.

Le jeton Chiliz a acquis une solide réputation sur le marché de la cryptographie en tant que jeton de fan. Grâce à la plate-forme Socios, Chiliz a réussi à intégrer de grandes équipes de football telles que la Juventus, Arsenal et Manchester United.

Récemment, Leeds United, une équipe de football de premier plan, s’est associée à Chiliz pour lancer le jeton de fan LUFC afin de renforcer les engagements et d’émettre des récompenses via Socios.com. La déclaration de Leeds indiquait également qu’en détenant un jeton de fan LUFC, un détenteur aurait accès à des opportunités d’engagement illimitées sur la plate-forme Socios.

Où acheter Chiliz

Si vous souhaitez acheter le token CHZ pendant le creux actuel, vous pouvez créer un compte sur les plateformes suivantes :

L’une des principales plateformes d’échange où vous pouvez acheter CHZ est eToro. eToro est une plateforme de trading de copie sociale où un nouveau trader peut copier les stratégies d’un trader chevronné et augmenter ses chances de rentabilité. eToro prend également en charge une large gamme de crypto-monnaies et de paires de trading.

L’autre échange de crypto-monnaie de premier plan où vous pouvez acheter des jetons CHZ est Binance. Binance est également une plateforme d’échange populaire et renommée. Il facture des frais de négociation peu élevés et prend en charge des fonctionnalités conviviales. Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie ; par conséquent, il offre une liquidité élevée.

