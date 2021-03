ChilledCow n’est pas mort – Il a simplement été renommé «  Lofi Girl  »

Six ans après ses débuts, la chaîne de diffusion en direct basée à Paris et le label ChilledCow ont officiellement rebaptisé «LoFi Girl».

ChilledCow a récemment dévoilé le changement de nom sur Twitter, après avoir taquiné le pivot dans une série de messages plus tôt ce mois-ci. Le pilier de la diffusion en direct a déjà mis à jour ses poignées de médias sociaux, son profil Spotify, son adresse Web et son compte YouTube pour refléter la transition vers LoFi Girl, ou la figure centrale de ses vidéos axées sur la relaxation.

«Aujourd’hui marque un jour important pour la chaîne – c’est le 6e anniversaire, et je voulais profiter de cette occasion pour annoncer que le nom de la chaîne est en train de changer pour LoFi Girl», a déclaré Dimitri, créateur de ChilledCow, à près de 60 000 abonnés Twitter de la chaîne.

«C’était une décision très difficile à prendre», a poursuivi Dimitri, «mais la force motrice derrière cela est le fait que le nom de ChilledCow a été choisi il y a de nombreuses années, et ne reflète plus ce qu’est la chaîne.

«Au fil des ans, nous avons construit une communauté incroyable autour du personnage emblématique de LoFi Girl, et je suis plus que reconnaissant. C’est vraiment réconfortant de voir à quel point vous êtes tous impliqués. Ainsi, je voudrais également profiter de cette occasion pour vous remercier personnellement du fond du cœur pour votre soutien; ça a été un voyage inoubliable, et cela signifie le monde pour les artistes et moi », a poursuivi le message, clôturant la dernière phrase avec un emoji en cœur.

À partir de là, LoFi Girl, qui compte près de 8 millions d’abonnés YouTube et a généré 840,96 millions de vues à ce jour, a souligné que la modification du titre n’aurait aucun impact sur le contenu de la chaîne.

«Ne vous inquiétez pas, ce changement n’affectera en aucune façon le contenu de la chaîne, mais ouvrira la voie à de nombreux projets passionnants pour vous tous à l’avenir! Cette chaîne a été et sera toujours consacrée uniquement à la musique, à l’art et à la positivité[.] Merci encore pour tout. PS: Je m’excuse d’avoir effrayé certains d’entre vous lors de cet événement de changement de marque. «

Il convient de noter sur le front de la monétisation que les 840,96 millions de lectures YouTube susmentionnées ont rapporté à LoFi Girl environ 580000 USD, en fonction du taux de rémunération par lecture de la plate-forme appartenant à Google.

Et bien que LoFi Girl existe sur Spotify simplement en tant que profil (avec cinq listes de lecture publiques et près de trois quarts de million d’abonnés), la chaîne / maison de disques a déployé plusieurs campagnes de disques vinyle en édition limitée. De plus, une figurine «Sleepy LoFi Girl» en édition limitée était annoncée sur l’un des flux de la chaîne au moment de la publication de cette pièce. Le produit de 2,5 pouces de hauteur coûte 29,99 $.