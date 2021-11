Chilli de TLC dit que le maquillage racial du jury d’Ahmaud Arbery ne devrait pas avoir d’importance

Lire du contenu vidéo

Le jury dans le Ahmaud Arbery l’affaire ressemble plus aux meurtriers accusés qu’à la victime, du point de vue des pigments, de toute façon – mais cela n’affectera pas automatiquement le verdict, selon Chili de TLC.

Nous avons Rozonda Thomas – alias Chilli – à LAX et lui a demandé d’exprimer son indignation face à la composition raciale du jury … à savoir, le fait que 11 Blancs et un Noir ont été sélectionnés pour entendre des témoignages dans le procès pour meurtre, qui vient de commencer le Lundi.

L’hypothèse évidente qui alimente le tollé est que les jurés blancs pourraient avoir un préjugé racial inhérent et finir par se ranger du côté des accusés père et fils, Grégoire et Travis McMichael, basé sur rien de plus que la couleur de la peau.

Bien sûr, ce n’est PAS une fatalité – malgré que beaucoup aient fait ce saut – et Chilli fait écho à cela, disant que nous devons supposer que les jurés (noirs ou blancs) sont des personnes raisonnables qui recherchent la vérité et la justice.

Découvrez son raisonnement … Chilli est optimiste et voit l’espoir pour le meilleur chez les gens, une mentalité qu’elle applique à ce cas. Naturellement, beaucoup de gens sont plus cyniques, mais Chilli encourage les gens à avoir foi en l’humanité.

Le fait est que … SI la course finit par jouer un rôle dans le procès de McMichael, ce ne serait malheureusement pas la première fois que cela se produirait – mais Chilli opte pour un POV verre à moitié plein, du moins au début de ce procès.