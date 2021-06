Chilwell et Mount, isolés pour avoir été en contact avec Gilmour

in

21/06/2021 à 19:47 CEST

Les joueurs de l’équipe nationale anglaise Mason Mount et Ben Chilwell se retrouvent isolés du reste de leurs coéquipiers après avoir été en contact avec Billy Gilmour, Joueur écossais testé positif lundi.

La fédération anglaise a confirmé dans un communiqué que les deux joueurs ont été séparés du reste de leurs coéquipiers et qu’ils attendent des “pourparlers futurs” avec les autorités sanitaires.

Chilwell et Mount, les coéquipiers de Gilmour à Chelsea, se sont entretenus de manière détendue avec l’Écossais après le match nul sans but d’Angleterre et d’Écosse vendredi dernier.

Par ailleurs, la FA a assuré que toute l’équipe, composée de 26 joueurs, a été testée négative aux tests d’antigènes effectués cet après-midi ainsi qu’au PCR dimanche, obligatoire par l’UEFA avant les matchs.

L’Angleterre affrontera la République tchèque mardi lors du dernier match du groupe D.