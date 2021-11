Chimaev, l’intouchable – AS.com

Khamzat Chimaev Il a récupéré Li Jingliang, lors de la carte principale de l’UFC 267, et avant de le projeter il a cherché Dana White dans les premières rangées du ringsite. Elle le regarda en le frappant. C’était un message clair : il est de retour. Le Suédois de 26 ans (nationalisé, né en Russie) revenait après plus d’un an sans compétition. Les séquelles laissées par le covid lui ont même fait annoncer sa retraite. Enfin, il a pu revenir et a montré qu’il est plus dominant que jamais.

Il avait joué trois matches à l’UFC. Dans chacun d’eux, il a terminé avant la limite et laissant un sentiment de supériorité incroyable. En réalité, leurs triomphes sont venus en seulement 65 jours. Les chiffres étaient incroyables. En 7 minutes et 40 secondes, il a décroché 196 coups et n’en a reçu que deux, un de puissance. Avec ces données, il a regardé le titre, mais la pause l’a alourdi.

S’il y avait le moindre doute sur sa performance, Chimaev a battu Li Jingliang en 3 minutes et 16 secondes. Il enchaîne 58 coups et ne marche pas sans en recevoir. Il est clair qu’il soumettait à nouveau sa candidature. Son record à l’UFC est déjà de l’histoire (254-2) et un prix a pris quatre bonus pour la performance de la nuit. Personne n’avait réussi à obtenir ce prix lors de ses quatre premiers procès contre la plus grande entreprise de MMA au monde. Il est intouchable et veut de nouveaux défis. Usman expose la ceinture des poids welters contre Covington ce samedi. Chimaev pourrait être le prochain challenger. Ses chiffres le soutiennent.