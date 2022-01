Chimp&z Inc remporte un mandat de marketing numérique pour LenDenClub et InstaMoney

Chimp&z Inc, l’agence numérique de la maison Merge Infinity Global, a remporté le mandat de marketing numérique pour LenDenClub. Dans le cadre du mandat, l’agence numérique sera responsable de la gestion des médias sociaux, des solutions créatives, de l’ORM, de la planification et de la stratégie média et du marketing d’influence pour LenDenClub et son produit de prêt InstaMoney. L’agence travaillera à renforcer la notoriété de la marque et à lancer des conversations sociales pour refléter la vision de la marque. Le compte a été remporté à la suite d’un argumentaire multi-agences, a indiqué l’agence dans un communiqué. De plus, le compte sera traité depuis le siège de l’agence à Mumbai.

Selon Angad Singh Manchanda, PDG et co-fondateur de Chimp&z Inc, LenDenClub s’est taillé une place importante dans le pays en proposant des prêts entre pairs (P2P), une catégorie d’investissement nouvelle génération pour diversifier son portefeuille d’investissement, et redéfinit également le secteur des prêts numériques.

« Notre expertise stratégique et créative apportera plus de valeur à l’image et aux business plans de la marque. Chimp&z Inc et LenDenClub partagent tous deux des ambitions extrêmement élevées et ce terrain et cette vision communs rendront cette collaboration bénéfique pour nous et un délice pour notre public », a ajouté Manchanda.

La plate-forme de prêt P2P LenDenClub offre une opportunité d’investissement alternative aux investisseurs ou aux prêteurs à la recherche de rendements élevés avec des emprunteurs solvables à la recherche de prêts personnels à court terme. Il prétend avoir sécurisé plus de 2,5 millions d’emprunteurs et un million de prêteurs. La plate-forme de prêt P2P prétend avoir enregistré des décaissements de prêts d’une valeur de plus de Rs 2 000 crore depuis sa création tout en déboursant plus de Rs 1 500 crore au cours de l’exercice en cours.

Dans ce contexte, Chimp&z Inc travaillera à établir la marque en tant que leader d’opinion en construisant son image de marque pour stimuler le trafic social. Avec différentes stratégies, l’agence articulera la mission de la marque pour la positionner comme le guichet unique pour toutes les transactions d’investissement, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

