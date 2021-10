Chimp&z Inc remporte un mandat numérique pour Hashtag Poker et Poker Sports League

Les comptes ont été gagnés après un pitch multi-agences

L’agence de publicité numérique Chimp&z Inc a remporté le mandat numérique pour Hashtag Poker et Poker Sports League, affilié à Mind Sports League. En plus de la gestion des médias sociaux et des influenceurs, l’agence supervisera également ses campagnes de production et de performance. Les comptes ont été gagnés après un pitch multi-agences. « Chimp&z Inc prévoit d’articuler sa vision et ses USP en utilisant un large éventail de stratégies pour les positionner comme le guichet unique pour tous les fans de poker », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Le jeu de poker est supposé être une tâche fastidieuse et pour briser ce verre entre la vérité et l’hypothèse, nous nous sommes associés à Chimp&z Inc pour nous aider à communiquer notre vision et à établir le poker comme un sport d’esprit amusant, Pranav Bagai, fondateur et PDG , a déclaré la Mind Sports League. « Après avoir exploré diverses agences, nous avons maintenant trouvé la bonne agence axée sur le retour sur investissement qui comprend nos objectifs à long terme et peut amplifier notre voix sur les réseaux sociaux grâce à des campagnes et des stratégies créatives. Nous nous réjouissons de cette collaboration », a-t-il ajouté.

« Le poker a désormais une solide présence numérique. Il est temps pour nous d’étendre notre portée et de faire savoir que le poker est davantage un mode de vie qui aide au développement des compétences de vie telles que la prise de décision, le recrutement, la planification financière, les techniques d’entretien et l’appétit pour le risque, entre autres. Le poker étant un jeu relativement nouveau en Inde, son acceptation et son potentiel de développement sont énormes. Nous croyons en l’équipe dévouée de Chimp&z Inc et sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec eux », a déclaré Akshay Chachra, co-fondateur et directeur financier de Mind Sports League.

«Nous sommes intrigués de travailler à la création de communications puissantes pour Hashtag Poker et Poker Sports League qui croient en la destruction des stéréotypes et l’équipe de la marque croit en la même chose. Au cours du prochain trimestre, vous verrez beaucoup de travail sur les médias sociaux, les performances numériques et le front de la production vidéo. Chimp&z Inc et Hashtag poker partagent tous deux des aspirations extrêmement élevées et cette valeur et cette vision communes rendront ce partenariat favorable pour nous et un régal pour notre public », a déclaré Angad Singh Manchanda, PDG et co-fondateur de Chimp&z Inc.

