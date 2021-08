Chimp&z Inc remporte un mandat sur les réseaux sociaux pour The Derma Co.

Le compte a été gagné après un pitch multi-agences

L’agence numérique Chimp&z Inc a mis en place le mandat de marketing des médias sociaux pour la marque de soins de la peau, The Derma Co. En plus de créer, gérer et exécuter des campagnes et des stratégies numériques de bout en bout, l’agence sera également responsable du contenu social et des séances photo de produits. . Le compte a été remporté après un argumentaire multi-agences et sera géré par le bureau Gurugram de l’agence, maintenant les communications sociales à un niveau supérieur pour stimuler les ventes numériques, a déclaré l’agence dans un communiqué.

Selon Ghazal Alagh, co-fondateur de The Derma Co., les soins de la peau ont évolué au fil des ans et les consommateurs recherchent des produits spécialisés pour leurs problèmes de peau qui sont sûrs et efficaces. « The Derma Co. propose un large éventail de solutions de soins de la peau fondées sur la science avec des ingrédients puissants dans la bonne concentration qui aideront nos consommateurs à guérir leur peau de l’intérieur et à révéler leur peau sans filtre. Chimp&z Inc résonne très bien avec notre approche et à travers ce partenariat, nous aspirons à garder notre public engagé sur les réseaux sociaux et à créer un changement de paradigme dans les soins de la peau. Nous sommes ravis de nous associer à Chimp&z Inc pour gérer les responsabilités stratégiques et créatives de The Derma Co. », a ajouté Alagh à propos de l’association.

« Nous sommes impatients de travailler à la création de communications sociales puissantes pour une marque comme The Derma Co., qui s’efforce de faire parler le marché indien et de proposer des solutions de soin de la peau de premier ordre. Leurs méthodes basées sur l’IA offrent un grand potentiel de progrès dans le secteur des soins de beauté. L’équipe dévouée de Chimp&z Inc est ravie de travailler sur son front d’amplification des médias sociaux et aspire à obtenir des résultats qui changent la donne. Cela jettera les bases d’un partenariat étroit qui peut donner des résultats phénoménaux dans les jours à venir », a déclaré Angad Manchanda, PDG et co-fondateur de Chimp&z Inc.

