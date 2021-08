in

Boris Johnson discute de la théorie du laboratoire de Wuhan

Cependant, le membre du Congrès Mike McCaul, qui, avec des collègues républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a préparé le dossier, est resté fidèle à ses conclusions – citant la réaction de colère de Pékin comme preuve de la culpabilité du Parti communiste chinois. Le rapport, publié plus tôt cette semaine, suggère qu’il était temps de « rejeter complètement » le marché humide de Wuhan comme source de la maladie, affirmant qu’une « prépondérance de preuves » prouvait que le virus qui cause le COVID-19 s’était échappé d’un laboratoire du Institut de virologie de Wuhan (WIV) lors d’une tentative bâclée d’améliorer les systèmes de sécurité aérienne.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : « Le rapport pertinent, totalement basé sur des mensonges concoctés et des faits déformés sans fournir aucune preuve, n’est ni crédible ni scientifique.

« Ce que les membres du Congrès américain concernés ont fait, salit et calomnie la Chine dans la poursuite de gains politiques.

“Nous exprimons une opposition catégorique et une ferme condamnation de ces actes méprisables qui n’ont aucun résultat moral.”

Le porte-parole a insisté : « En février, une équipe d’experts conjointe Chine-OMS a visité l’Institut de virologie de Wuhan et y a eu des échanges approfondis et francs avec des experts.

« Les membres de l’équipe conjointe d’experts ont fait l’éloge de l’ouverture et de la transparence de l’Institut et sont parvenus à une conclusion majeure dans le rapport d’étude conjointe selon laquelle l’allégation de fuite de laboratoire est extrêmement improbable. »

Faisant référence à un complot largement démystifié suggérant que la maladie avait en fait été importée des États-Unis, le porte-parole a ajouté : « Si ces membres du Congrès américain ont un sens des responsabilités, même un peu, pour leur propre peuple, ils devraient exhorter Le gouvernement américain doit publier au plus tôt les dossiers médicaux des personnes infectées lors des épidémies inexpliquées de maladies respiratoires en Virginie et de l’EVALI à grande échelle dans le Wisconsin et le Maryland en 2019.

«Et du personnel militaire américain qui est tombé malade pendant les Jeux mondiaux militaires à Wuhan, et pour permettre une enquête internationale approfondie sur le laboratoire de Fort Detrick et les plus de 200 laboratoires biologiques américains à l’étranger.

«Pour ce qui est de gagner en recherche fonctionnelle sur les coronavirus, les États-Unis ont fourni plus de financement et mené plus d’expériences dans ce domaine que quiconque.

« Pourquoi les membres du Congrès ne découvrent-ils pas s’il existe de telles recherches chez eux et si elles peuvent ou non créer le nouveau coronavirus ? »

Après des années en tant que procureur fédéral, je sais que si un accusé a la preuve de son innocence, il le montre Mike McCaul

M. McCaul, membre de la Chambre des représentants américaine du Texas, n’a pas été ému par les critiques.

Mardi, il a tweeté : « Après des années en tant que procureur fédéral, je sais que si un accusé a la preuve de son innocence, il la montre.

« Ceux qui viennent de frapper à la barre des témoins sont ceux qui sont coupables. »

Dans un communiqué publié dimanche pour coïncider avec la publication du rapport, M. McCaul a déclaré : « Nous pensons que le virus a fui vers la fin août ou le début septembre 2019.

“Quand ils ont réalisé ce qui s’était passé, les responsables du Parti communiste chinois et les scientifiques du WIV ont commencé à couvrir frénétiquement la fuite, notamment en mettant leur base de données de virus hors ligne au milieu de la nuit et en demandant plus d’un million de dollars pour une sécurité supplémentaire.”

À ce moment-là, leur « dissimulation » était trop tardive, a-t-il soutenu, le virus se propageant déjà à Wuhan.

M. McCaul a ajouté : « En un mois, les images satellites montrent une augmentation significative du nombre de personnes dans les hôpitaux autour du WIV avec des symptômes similaires à COVID-19.

« Il est maintenant temps d’utiliser tous les outils dont le gouvernement américain dispose pour continuer à découvrir toute la vérité sur la naissance de ce virus.

“Ce fut la plus grande dissimulation de tous les temps et a causé la mort de plus de quatre millions de personnes dans le monde, et les gens doivent être tenus pour responsables.”