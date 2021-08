in

Et le haut responsable républicain Mike McCaul a affirmé que le coronavirus était peut-être en circulation en août – quatre mois avant son apparition officielle. Le dossier, préparé par des républicains siégeant à la commission des affaires étrangères de la Chambre, affirme qu’il existe une “prépondérance de preuves” montrant que le virus à l’origine de la pandémie est originaire d’un laboratoire et s’est répandu à la suite d’une tentative ratée d’améliorer les systèmes de sécurité aérienne – une conclusion actuellement non partagée par les agences de renseignement du pays.

M. McCaul, le plus haut républicain du comité, a dévoilé le document aujourd’hui, appelant à une enquête bipartite sur les origines de la pandémie de COVID-19, qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 4,4 millions de personnes dans le monde.

La Chine a fermement nié qu’un coronavirus génétiquement modifié ait fui de l’installation de Wuhan – la région où les premiers cas de COVID-19 ont été détectés en 2019.

Néanmoins, cela reste une théorie de premier plan mais non prouvée parmi certains experts.

Pékin nie également les allégations de dissimulation.

D’autres experts pensent que la pandémie a été causée par un virus animal probablement transmis à l’homme sur un marché de fruits de mer près de l’installation.

Le rapport affirme : “Nous pensons maintenant qu’il est temps de rejeter complètement le marché humide comme source.

« Lorsqu’ils ont réalisé ce qui s’était passé, les responsables du Parti communiste chinois et les scientifiques du WIV ont commencé à couvrir frénétiquement la fuite, notamment en mettant leur base de données de virus hors ligne au milieu de la nuit et en demandant plus d’un million de dollars pour une sécurité supplémentaire.

« Mais leur dissimulation était trop tardive – le virus se propageait déjà dans toute la mégapole de Wuhan.

« En un mois, les images satellites montrent une augmentation significative du nombre de personnes dans les hôpitaux autour du WIV avec des symptômes similaires à COVID-19. »

Il a ajouté : « Dans le même temps, les athlètes des Jeux mondiaux militaires sont tombés malades avec des symptômes similaires à COVID-19.

« Certains d’entre eux ont ramené le virus dans leur pays d’origine – créant l’un des premiers événements de super épandage au monde et expliquant comment les pays qui ont participé aux jeux avaient signalé des cas dès novembre 2019. »

En avril, la principale agence de renseignement américaine a déclaré qu’elle était d’accord avec le consensus scientifique selon lequel le virus n’était pas d’origine humaine ou génétiquement modifié.

Le président américain Joe Biden a ordonné en mai aux agences de renseignement d’accélérer leur recherche des origines du virus et de faire rapport dans 90 jours.

Une source familière avec les évaluations actuelles du renseignement a déclaré que la communauté du renseignement américaine n’était parvenue à aucune conclusion si le virus provenait d’animaux ou du WIV.

Près de 200 millions de cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de l’année dernière.