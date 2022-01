China Covid news: Panique alors que de nombreux résidents s’enferment à l’intérieur sans nourriture dans un verrouillage strict | Monde | Des nouvelles

La ville, qui abrite les célèbres guerriers de terre cuite, est le centre de la plus grande épidémie de coronavirus en Chine depuis l’épicentre d’origine à Wuhan. La dernière semaine de 2021 a vu le nombre de cas en Chine atteindre son plus haut niveau depuis mars 2020, lorsque de nombreux pays à travers le monde ont plongé dans des blocages.

Cette approche est celle que Xi’an voit à nouveau, alors que ses 13 millions d’habitants sont entrés dans un verrouillage strict il y a près de quinze jours.

Cependant, les habitants de la ville disent qu’ils risquent désormais de mourir de faim dans l’enceinte de leur propre maison, car s’aventurer à l’extérieur pour acheter de la nourriture est désormais une perspective lointaine.

Dans le cadre des mesures précédentes, une personne de chaque ménage serait autorisée à sortir de chez elle pour faire l’épicerie tous les deux jours.

Cela a ensuite été resserré en réponse à l’augmentation des cas.

Dimanche, après plus d’une semaine de confinement sévère, le nombre quotidien de cas est tombé à 122, puis est tombé encore plus lundi à 90 cas.

Xi’an a enregistré environ 1 600 cas tout au long de la pandémie dans la ville.

Les responsables de la ville ont déclaré que ceux qui se trouvent dans les zones étiquetées «à faible risque» seront autorisés à obtenir l’essentiel dont ils ont besoin une fois les tests de masse terminés dans la ville – et s’ils ont un résultat négatif.

Ces mesures strictes ont déclenché une vague d’appels sur Weibo – l’équivalent chinois de Facebook ou Twitter – avec des personnes partageant des histoires sur la difficulté à trouver quelque chose à manger et appelant les autres à l’aide.

Un autre commentaire, cité par CNN, disait: « Auparavant, je pensais que ces gens qui achetaient la panique étaient stupides. Maintenant, j’ai réalisé que je suis le stupide. »

La ville a été fermée pour la première fois vers la fin décembre après qu’il a été révélé par des tests de masse qu’un cas de la variante Delta avait déclenché l’épidémie après qu’un cas ait échappé à la quarantaine.

Dimanche, le chef du Parti communiste de la province du Shaanxi, dans laquelle se trouve Xi’an, s’est engagé à « remonter davantage notre moral, renforcer la conscience de parvenir à 100 % de prévention, de contrôle et d’isolement, donner la priorité à la prévention et au contrôle des épidémies dans les villages urbains, et atteindre l’objectif de ramener le plus rapidement possible les cas à zéro dans la société ».

Beaucoup dans le monde se sont demandé si la politique zéro-Covid pouvait être maintenue pendant un certain temps, alors qu’elle doit faire face à l’émergence de variantes plus transmissibles.