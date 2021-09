China Crypto Ban: 13 choses à savoir pour les investisseurs sur les dernières nouvelles sur la répression

Une interdiction de crypto en Chine est entrée en vigueur et cela fait des ravages avec les actifs numériques et les actions qui y sont connectées.

Source : Yevhen Vitte/Shutterstock.com

Passons en revue ces nouvelles ci-dessous avec un aperçu de ce que toute interdiction implique.

L’interdiction de la crypto en Chine a plusieurs régulateurs dans le pays qui introduisent de nouveaux blocs sur la crypto-monnaie. Parmi eux se trouve la banque centrale du pays, qui n’autorise plus son utilisation pour des transactions ou des échanges. En plus de cela, les régulateurs des valeurs mobilières et des changes mettent également un terme aux transactions cryptographiques à l’étranger. Cela crée un système où la crypto ne peut pas être utilisée en Chine et les entreprises à l’étranger ne peuvent pas interagir avec elle dans le pays. Cela signifie que les échanges cryptographiques ne pourront pas desservir les utilisateurs en Chine. Parmi ceux-ci se trouve Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), qui voit ses actions chuter aux actualités. En fait, plusieurs autres entreprises connectées à la crypto sont également en baisse aujourd’hui. Les commerçants peuvent obtenir tous ces détails en suivant ce lien ! Sur cette même note, les cryptos tels que Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD), et Litecoin (CCC :LTC-USD) sont également en baisse aujourd’hui. Les investisseurs intéressés peuvent tout savoir sur ce lien ! La Chine interdisant la crypto fait des dégâts majeurs aujourd’hui, mais l’écriture était sur le mur. Le cabinet du pays a annoncé en mai qu’il allait sévir contre la crypto-monnaie. Malgré tout, il semble que les investisseurs s’attendaient à des restrictions plus strictes plutôt qu’à une interdiction totale.

Les investisseurs en crypto qui recherchent des nouvelles aujourd’hui en dehors de l’interdiction chinoise voudront rester.

InvestorPlace.com a toutes les dernières nouvelles crypto que les traders doivent connaître. Cela inclut ce qui se passe avec ETH, BTC et LTC ces derniers temps. Vous pouvez obtenir tous ces détails en suivant les liens ci-dessous!

Nouvelles cryptographiques plus récentes

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/china-crypto-ban-13-things-for-investors-to-know-about-the-latest-crackdown-news/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC