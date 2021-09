China FUD a causé de lourdes liquidations, le fond est-il en jeu ?

Juste au moment où Bitcoin remontait légèrement au-dessus de 45 000 $ vendredi, des nouvelles recyclées sur la banque centrale chinoise promettant d’interdire le commerce de crypto pour les citoyens chinois sont sorties, liquidant plus de 600 millions de dollars de positions sur dérivés au moment de la rédaction.

Il est crucial de se rappeler que les liquidations importantes ont tendance à provoquer des cascades d’ordres de vente forcés, créant un déséquilibre à court terme entre l’offre et la demande. Dans ces événements, l’offre dépasse la demande et les prix chutent jusqu’à ce que la prochaine offre importante (offre) soit atteinte.

Malgré la volatilité à court terme, la tendance globale des fondamentaux et des mesures en chaîne reste fermement haussière alors que les détenteurs et les mineurs à long terme continuent de tenir. En revanche, les mains faibles combinées aux « jeunes » pièces détenues continuent de paniquer. Exactement comme cela s’est produit lors des tirages d’hier.

China FUD a débusqué les mains faibles

Le récent FUD chinois sur l’interdiction du commerce de crypto semble être une vieille nouvelle qui a été publiée le 3 septembre 2021. Compte tenu des 4 milliards de dollars de liquidations causant une baisse intrajournalière de 20% le 7 septembre 2021, le jour où El Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale , la nouvelle a déjà été intégrée.

Vague 2 : le prix du Bitcoin tente de trouver un fond

La volatilité récente et les grandes liquidations ont réussi à pousser la BTC à un creux hebdomadaire de 39,5 000 $ mardi, confluent avec un niveau de retracement critique de Fibonacci. Jusqu’à présent, la structure technique suggère que le retrait de 52,9 000 $ à 39,5 000 $ est une vague corrective de la vague 2 (selon Elliot Waves).

Selon la structure des vagues d’Elliot, les vagues correctives suivent un mouvement de 3 vagues à la baisse. Les analystes techniques appellent cela une vague corrective ABC, où A est la première étape vers le bas, B est une poussée, puis C est la dernière étape vers le bas.

Pour le prochain court terme, le prix du bitcoin doit maintenir le plus bas de la vague C à 39,5 000 $. Jusqu’à présent, BTC a remonté et forme un creux plus élevé à 40,7 000 $, un niveau de support technique confluent, qui comprend la bande de Bollinger inférieure sur le graphique quotidien.

Si BTC parvient à maintenir le plus bas à 40,7 000 $ et commence à atteindre des sommets supérieurs à 45,2 000 $, cela augmentera encore la probabilité de terminer la vague 2.

Pour l’avenir, la structure technique suggère que l’achèvement de la vague 2 initiera une vague 3 plus importante, qui a tendance à être la vague qui pousse les prix considérablement plus haut. Cela dépend fortement de la capacité de BTC à protéger le plus bas à 40,7 000 $ et les plus bas intra-semaine à 39,5 000 $.

Tenue de la structure technique à long terme

Bien que les graphiques à court terme semblent baissiers, les graphiques à long terme restent haussiers, en particulier avec une structure plus importante : la BTC a réussi à maintenir un support au-dessus de la fourchette de négociation de 30 000 $ à 40 000 $ en juin et atteint un creux plus élevé depuis le fond à 29,2 000 $ en juillet.

Phase D d’extension d’accumulation Wyckoff

Wyckoff Accumulation semble prolonger la phase D, qui est plutôt une phase de consolidation, avant la phase E où le prix est considérablement augmenté. Les multiples séries de liquidations et le FUD programmé de manière suspecte ont ramené BTC en dessous de 50 000 $.

Le volume des échanges a augmenté alors que la BTC testait les principaux niveaux de support technique au milieu de 40 000 $, suggérant que de plus gros acheteurs sont intervenus. Malgré un recul plus important que prévu, la BTC atteint toujours un plus bas (sur des délais plus courts). Pour maintenir une structure technique plus large, BTC doit détenir un support compris entre 41,3 000 et 40 000 dollars sur une base de clôture hebdomadaire.

La tendance en chaîne reste haussière

La majorité des ventes récentes proviennent de liquidations par effet de levier et de ventes de panique de pièces plus jeunes. Les pièces de monnaie de 3 mois et les plus jeunes ont été les principaux vendeurs. Dans l’ensemble, les pièces plus anciennes poursuivent la tendance à l’accumulation, ne montrant aucun intérêt à vendre le retrait.

Depuis que le BTC a atteint 52,9 000 $, les réserves de Miner ont lentement tendance à baisser, chutant d’environ 6 600 BTC. Cela peut sembler être une grande quantité de BTC, mais cela ne représente que 6 600 BTC sur des réserves totales de mineurs de 1 850 000 BTC.

Les réserves de mineurs de Bitcoin continuent de rester au-dessus du solde de départ en janvier 2021, montrant que les mineurs de BTC vendent périodiquement de petites quantités de BTC, mais la tendance globale ne montre aucune pression de vente majeure par rapport aux marchés baissiers.

La métrique de l’âge moyen des pièces de CryptoQuant continue d’augmenter malgré le tirage, ce qui confirme fortement que les détenteurs à long terme continuent d’accumuler et de conserver pendant que les mains faibles vendent.

La volatilité tout au long de 2021, les multiples événements de liquidation, le FUD constant et les reculs profonds n’ont pas eu d’impact significatif sur les détenteurs à long terme. Ceci suggère le Les HODLers qui détiennent BTC depuis des années deviennent à l’aise avec leur position même avec les balançoires sauvages et les liquidations.

Le type de comportement décrit, qui peut être vu sur la chaîne, suggère fortement que les détenteurs à long terme et les entités détenant des pièces plus anciennes ont une forte conviction dans Bitcoin et refusent de vendre sur des tirages importants. Au fur et à mesure que ces entités continuent de s’accumuler, moins de BTC seront disponibles à la vente sur les bourses, ce qui aggravera l’épuisement profond de l’offre.

Cela peut être vu à réserves de change au comptant, qui continuent d’atteindre de nouveaux plus bas sur plusieurs années, même avec la récente volatilité. Les réserves de change au comptant ont chuté de 12 500 BTC depuis que le BTC a atteint 52,9 000 $ et a commencé le retrait. Sur la base de ces données, il est clair que les investisseurs achètent la baisse et retirent le BTC des bourses.

Fermeture hebdomadaire critique à venir

Il est important de voir BTC rester au-dessus de 41,3 k$ et 40 k$ pour la clôture hebdomadaire. À court terme, nous devons voir un maintien de 40,7 000 $ pour former un plus bas plus élevé, comme prochaine étape pour l’achèvement du retrait de la vague 2.

Il est également possible de voir d’autres liquidations, qui envoient probablement BTC vers les plus bas à 39,5 000 $. Passer en dessous de 39,5 000 $ pourrait envoyer BTC aux niveaux de support importants suivants à 38,6 000 $, 38,3 000 $ et 37,3 000 $.

Ce serait un scénario moins idéal pour les taureaux, d’autant plus que BTC approche de la clôture hebdomadaire critique. S’il y a une mèche de liquidation jusqu’aux 30 000 $ supérieurs, il est essentiel de voir une mèche remonter au-dessus de 40 000 $ pour maintenir une structure technique plus importante.

Conclusion : les graphiques à court terme semblent prudents, mais les graphiques à long terme et la tendance générale des fondamentaux et de la chaîne restent fermement haussiers, car les détenteurs à long terme, les mineurs et les entités détenant des pièces plus anciennes ne montrent aucun signe de vente. . La BTC continue de sembler bien positionnée pour un solide rallye vers de nouveaux sommets historiques plus tard cette année.

