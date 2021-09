China WAR craint alors que Boris « n’exclut rien » après le pacte militaire britannique | Monde | Nouvelles

in

Ces craintes surviennent après que le Royaume-Uni a conclu un accord sur les sous-marins nucléaires avec les États-Unis et l’Australie. La nouvelle alliance navale entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie a été baptisée Aukus. Au cours de la discussion sur la nouvelle alliance navale, on a demandé à Boris Johnson ce que le Royaume-Uni ferait si Pékin tentait d’envahir Taipei à tout moment.

Cela a suscité une réponse du Royaume-Uni qui a vu un refus d’exclure quoi que ce soit, affirmant que c’était le travail du Royaume-Uni de « défendre le droit international ».

L’alliance a été saluée par le conseiller à la sécurité nationale de Boris Johnson, qui affirme avoir créé des “liens indissolubles”.

Sir Stephen Lovegrove a également qualifié l’accord de “changement stratégique profond” et a accueilli l’Australie comme la septième puissance nucléaire.

Sir Stephen a déclaré : « Les trois nations se sont engagées à mettre en œuvre un plan qui permettra à la Marine royale australienne de déployer des sous-marins à propulsion nucléaire – et non nucléaires – dans les années à venir.

« Il s’agit peut-être de la collaboration capacitaire la plus importante au monde au cours des six dernières décennies. »

L’accord entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie prévoit le développement de la première flotte à propulsion nucléaire de Canberra par les nations.

Boris Johnson, Joe Biden et Scott Morrison s’étaient rencontrés au sommet du G7 en juin.

Lors de ce sommet, le potentiel de développement de ces sous-marins a été discuté et un accord était en place.

LIRE LA SUITE: Les prix de l’électricité au Royaume-Uni montent en flèche après un énorme incendie qui a endommagé le site National Grid

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait admis qu’il se sentait “vraiment en colère” à propos de la nouvelle alliance entre les pays.

Ils ont dit : « C’était un coup de poignard dans le dos. Nous avons construit une relation de confiance avec l’Australie, et cela a été trahi.

C’est l’ancienne Première ministre Theresa May qui a posé la question à l’actuel Premier ministre Boris Johnson de ce qui se passerait si la Chine envahissait Taïwan, en demandant : « Quelles sont les implications de ce pacte pour la position qui serait prise par les États-Unis ? Royaume-Uni dans sa réponse si la Chine tentait d’envahir Taïwan ? »

De cela, M. Johnson a refusé d’exclure quoi que ce soit à ce stade.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni reste déterminé à défendre le droit international et c’est le conseil fort que nous donnerions à nos amis à travers le monde, et le conseil solide que nous donnerions au gouvernement de Pékin.”

Mais M. Johnson a souligné plus tard que la nouvelle alliance en place n’était pas destinée à être “accusatoire” envers qui que ce soit d’autre.

Johnson a déclaré: “Cela reflète simplement la relation étroite que nous entretenons avec les États-Unis et avec l’Australie, les valeurs partagées que nous avons et le niveau de confiance entre nous qui nous permet d’aller jusqu’à ce degré extraordinaire de partage de la technologie nucléaire dans la manière que nous proposons de faire.