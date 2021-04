Chinato et Llerenense se partagent les points après leur match nul 1-1

25/04/2021 à 22:07 CEST

le Chinato et le Remplir a fait match nul lors du match disputé ce dimanche Era de las Matas. le Chinato voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Fontaine UD Edge par un score de 3-2. Concernant l’équipe visiteuse, le Remplir il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué clocher. Avec ce résultat, l’équipe chinoise a été placée en huitième position, tandis que le Remplir, pour sa part, est deuxième à l’issue de la réunion.

La première partie du match a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Pièces quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 4, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe chinoise, qui a mis les tables avec un but de onze mètres de Apiculteur à 72 minutes, concluant la confrontation avec un score de 1-1 à la lumière.

L’entraîneur du Chinato a donné accès à Cunha, olive Oui Alberto pour chevalier, Gonzalez Oui Luis Delgado, Pendant ce temps, il Remplir a donné le feu vert à Jaime Mateos, Juanmi Buiza Oui chauve, qui est venu remplacer Sergio Cebada, Fortes Oui Prenez Moliner.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’entre eux (le pape) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, en particulier Noni.

Pour le moment, le Chinato il obtient 22 points et le Remplir avec 28 points.

Le lendemain, l’équipe de Emilio gil fera face à Trujillo, Pendant ce temps, il Remplir de Kike Freire sera mesuré contre Calamonte.

Fiche techniqueChinato:Carrasco, Serrano, Garcia, Vargas, Jorge Canelo Gámez, Caballero (Cunha, min.46), Gonzalez (Oliva, min.61), Parral, Colmenero, Luis Delgado (Alberto, min.61) et PopeLlerenense:Christian, Fortes (Juanmi Buiza, min.73), Noni, Salas, De Giovanni, Millan, Zuri, Sergio Cebada (Jaime Mateos, min.61), Tome Moliner (Calvo, min.73), David Camps et IvanStade:Era de las MatasButs:Chambres (0-1, min.4) et Colmenero (1-1, min.72)