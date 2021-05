Chinato et Racing Valverdeño font match nul à Eras de las Matas (0-0)

09/05/2021 à 15:34 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Era de las Matas et qui a fait face au Chinato et à Racing Valverdeño il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Chinato est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Trujillo par un score de 3-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Racing Valverdeño est venu de battre 2-1 dans son fief à clocher dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe chinoise a été placée en neuvième position, tandis que le Racing Valverdeño, pour sa part, est septième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, le Chinato et le Racing Valverdeño Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Chinato a donné accès à Garcia, Cunha, Luis Delgado Oui Gonzalez pour Alberto, Mec, Xumi Oui chevalier, Pendant ce temps, il Racing Valverdeño a donné accès à José Mari, Harkaoui, Victor Aguinaco, Léonard Oui Bouteille pour Lauri, Ferrera, Guilherme Alexandre, Bermudez Oui Golo.

Au total, dix cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Xumi, Garcia, Alberto, Vargas, le pape Oui Jorge Canelo Gamez, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Lauri, Alex Bravo, Carlos Oui Jona et avec du rouge à Jona (2 jaunes).

Pour le moment, le Chinato reste avec 23 points et Racing Valverdeño avec 25 points.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Olivenza, Pendant ce temps, il Racing Valverdeño jouera contre lui Calamonte.

Fiche techniqueChinato:Carrasco, Gonzalez, Jorge Canelo Gámez, Xumi (Luis Delgado, min.56), Colmenero, Pope, Parral, Alberto (Garcia, min.46), Chico (Cunha, min.56), Vargas et Caballero (Gonzalez, min. 67)Course de Valverdeño:Alonso, Alex Bravo, Aitor, Bermúdez (Leonardo, min 89), Golo (Botello, min 89), Jona, Carlos, Guilherme Alexandre (Víctor Aguinaco, min 75), Ferrera (Harkaoui, min 61), Lauri (José Mari, min.46) et Miguel AngelStade:Era de las MatasButs:0-0