Chinatown Detective Agency commencera à résoudre son affaire au printemps 2022

De retour en été, parmi de nombreux événements en ligne et révélations de jeux, Agence de détective de Chinatown était un titre qui a attiré notre attention. Une aventure mystérieuse inspirée de la série Carmen Sandiego qui a également une esthétique cyberpunk, il est facile de se laisser entraîner; vous pouvez en avoir un aperçu dans l’aperçu des développeurs ci-dessus (via GameSpot Trailers).

Il est développé par General Interactive Co., et aujourd’hui, il a été confirmé que Humble Games publiera le jeu sur toutes les plateformes. Il a également une fenêtre de publication mise à jour, avec maintenant prévue pour le printemps 2022.

Certains des détails officiels sont ci-dessous.

DÉROULER UNE CONSPIRATION MONDIALE – Parcourez le monde depuis votre base à Singapour à la recherche de pistes et discutez avec des dizaines de personnages à la voix unique, chacun avec ses propres agendas mystérieux. DEVENEZ L’ENQUÊTEUR – Les mystères de la Chinatown Detective Agency nécessitent une enquête dans le monde réel. Vous ne jouez pas seulement un détective, vous le devenez. TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT – Le temps, c’est de l’argent, et l’horloge tourne toujours. Faites bon usage du temps dont vous disposez et gardez votre agence et vous-même en vie. ASSEMBLER UNE ÉQUIPE – Vous allez avoir besoin d’aide. Pour réussir à enquêter sur des cas et à résoudre des mystères, vous devrez assurer le bon fonctionnement de votre entreprise et le bonheur de votre personnel. PERDEZ-VOUS DANS LE FUTUR – La lumière d’une lampe au néon se reflète dans les flaques d’eau de pluie. Des graffitis anti-gouvernementaux barbouillés dans les métros vieillissants. L’obscurité envahissante de Riverside London.

Nous garderons un œil sur plus de détails à l’approche du lancement; est-ce sur votre radar pour l’année prochaine?