‘Chinatown’: Thin Lizzy frappe les années 1980 avec un dixième album studio

Au tournant des années 1980, Mince LizzyLa mauvaise réputation de s n’était pas seulement celle sur laquelle ils ont chanté sur la chanson titre de l’un de leurs albums à succès précédents. Mais si le groupe se faisait de plus en plus remarquer pour son style de vie rock’n’roll sauvage, cela ne les empêchait pas de continuer à ravir leurs fans avec un rock qui, pour citer un autre de leurs titres d’album, était toujours live. et dangereux.

Lizzy sortait de deux albums consécutifs n ° 2 au Royaume-Uni lorsque, le 18 octobre 1980, leur dixième studio LP Chinatown a fait ses débuts dans les charts. Après Gary Mooreest de retour au bercail pour celui de l’année précédente Black Rose: A Rock Legend, le dernier opus du groupe marque l’arrivée en tant que membre officiel du guitariste Snowy White. Il était déjà en quelque sorte un vétéran du pop-rock avec un curriculum vitae assez large pour inclure à la fois Cliff Richard et Pink Floyd.

L’ensemble a été enregistré au studio Good Earth de Tony Visconti, mais cette fois avec Lizzy eux-mêmes co-produisant avec l’ingénieur de Visconti Kit Woolven. Alors que certains critiques ont trouvé Chinatown quelque peu décevant par rapport aux sommets atteints par le groupe dans la seconde moitié des années 1970, l’album contenait néanmoins du matériel notable. « Killer On The Loose » était un exemple notable, tout comme une chanson-titre créditée non seulement à Phil Lynott, mais à l’ensemble du groupe, composé de White, Scott Gorham et Brian Downey.

« Killer On The Loose » avait culminé dans le classement des singles britanniques au n ° 10 la semaine avant que Chinatown ne fasse sa première apparition dans le compte à rebours de l’album au n ° 7. Il s’agissait de la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine, car la police passé une deuxième semaine au sommet avec Zenyatta Mondatta. Cela s’est avéré être la position de pointe pour l’ensemble Lizzy, et le record n’a réussi qu’une course de sept semaines contre 21 pour Black Rose et un puissant 63 pour Live and Dangerous.

