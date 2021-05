Chine: 12 personnes tuées alors que des tornades consécutives provoquent le chaos | Monde | Nouvelles

Les tornades ont frappé vendredi la province centrale du Hubei et la province du Jiangsu dans l’est de la Chine, laissant une traînée de destruction. Des images capturées à Wuhan alors que la tornade a frappé montrent des débris tourbillonnant dans un vortex par les vents puissants. Au total, 12 personnes auraient été tuées par les intempéries et plus de 300 auraient été blessées. Des images choquantes montrent également des services d’urgence en train de cueillir les séquelles de bâtiments effondrés.

On pense que la majorité des décès sont survenus à Wuhan avec huit décès signalés.

Wuhan est la ville tristement célèbre pour être le point zéro de la pandémie de coronavirus.

Shengze, une zone de Shazou, a été frappée en premier par la tornade qui a frappé la ville vers 19 heures, heure locale.

Des images des conséquences montrent des dégâts étendus avec des maisons et des usines déchirées par la force des vents.

Les pompiers et autres sauvetages peuvent être vus à la recherche de personnes piégées sous les décombres avec des torches.

Wuhan a été frappée près d’une heure plus tard par des vents de 53 mph renversant les maisons et coupant les lignes électriques.

Les pannes de courant qui ont suivi ont laissé jusqu’à 26 600 ménages sans électricité, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Des responsables à Wuhan ont déclaré que 28 maisons de la ville avaient été totalement détruites, tandis que 130 autres avaient été endommagées.

Et la deuxième frappe sur l’île de Hainan dans la mer de Chine méridionale tuant huit personnes.

Fin 2019, les premiers cas du nouveau coronavirus ont été découverts à Wuhan, le virus se propageant plus tard dans le monde.

Les ouragans surviennent alors que la Chine a presque réussi à éradiquer complètement le virus.

Vendredi, la Chine continentale a signalé les premiers nouveaux cas de coronavirus depuis trois semaines.