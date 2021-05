Chine Actualité olympique: Pelosi demande un «boycott diplomatique» des jeux d’hiver de 2022 pour «génocide» | Monde | Nouvelles

Les politiciens américains ont de plus en plus parlé d’un boycott olympique ou d’un changement de lieu, critiquant les entreprises américaines pour ne pas avoir dénoncé ce que le département d’État a considéré comme un génocide contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques en Chine. Mme Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, a déclaré lors d’une audition bipartite du Congrès sur la question que les chefs d’État du monde entier devraient éviter les jeux, prévus en février de l’année prochaine.

Elle a déclaré: «Ce que je propose – et je me joins à ceux qui proposent – est un boycott diplomatique.»

Exhortant les «pays chefs de file du monde» à «refuser leur participation aux Jeux olympiques», elle a ajouté: «Ne rendons pas hommage au gouvernement chinois en invitant les chefs d’État à se rendre en Chine.

“Le fait que des chefs d’État se rendent en Chine à la lumière d’un génocide en cours – alors que vous êtes assis là à votre place – soulève vraiment la question de savoir quelle autorité morale avez-vous pour parler à nouveau des droits de l’homme partout dans le monde. ? “

Un panel indépendant des Nations Unies a déclaré en 2018 qu’il avait reçu des informations crédibles selon lesquelles au moins un million d’Ouïghours et d’autres musulmans avaient été détenus dans des camps de la région chinoise du Xinjiang.

Pékin insiste sur le fait qu’il s’agit de centres de formation professionnelle destinés à éradiquer l’extrémisme et rejette fermement les allégations d’abus et de génocide.

Le membre du Congrès démocrate Jim McGovern a demandé que les jeux soient déplacés.

JUST IN: Brexit «l’âge du platine» en Grande-Bretagne! Le champion de la ville rejette la morosité de Remainer

Les demandes de boycott des Jeux de Pékin ne cessent de croître.

Le mois dernier, le sénateur républicain Mitt Romney a présenté un amendement à une législation plus large pour contrer la Chine qui mettrait en œuvre un boycott diplomatique américain.

Et une coalition de militants des droits humains est allée plus loin mardi, appelant les athlètes eux-mêmes à boycotter les Jeux et à faire pression sur le CIO.

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré qu’elle espérait développer une approche conjointe avec ses alliés pour participer aux Jeux olympiques de Pékin – mais le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à plusieurs reprises que la question n’avait pas encore été abordée dans les discussions.

Interrogé sur les commentaires de Pelosi, un haut responsable de l’administration a déclaré que la position de l’administration sur les Jeux olympiques de 2022 n’avait pas changé.

M. Biden, à l’instar de Mme Pelosi, une démocrate, a déclaré que la Chine était le concurrent stratégique de l’Amérique et a promis de ne pas permettre au pays de surpasser les États-Unis en tant que leader mondial sous sa surveillance.

Les partisans des Américains participant aux Jeux olympiques de Pékin disent qu’il serait injuste de punir les athlètes et que les Jeux fourniraient une plate-forme aux États-Unis, qui ont l’un des plus hauts décomptes de médailles olympiques d’hiver, pour montrer leur vitalité sur la scène mondiale.

Sarah Hirshland, la directrice générale du Comité olympique et paralympique américain, a déclaré dans une déclaration écrite à l’audience que le comité était préoccupé par “l’oppression de la population ouïghoure”, mais que l’exclusion des athlètes américains des Jeux ne l’était “certainement pas. la réponse”.

Elle a déclaré: «Les boycotts olympiques passés n’ont pas abouti à des fins politiques – et ils devraient nous donner à tous une pause pour envisager un autre boycott.»

S’exprimant en février à la Chambre des communes en réponse à une question du chef libéral démocrate Sir Ed Davey, M. Johnson a déclaré qu’il n’était pas en faveur de sauter les Jeux.

Il a expliqué: «Nous menons une action internationale à l’ONU pour demander des comptes à la Chine et nous continuerons à travailler avec les États-Unis, les amis et les partenaires du monde entier pour faire exactement cela.

“Il soulève un point sur un boycott sportif, nous ne sommes normalement pas en faveur du boycott sportif dans ce pays et c’est la position de longue date de ce gouvernement.”