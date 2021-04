Chine: «Arrogant» Le Japon a averti de rester en dehors du conflit avec Taiwan ou de faire face à une «raclée» | Monde | Nouvelles

Vendredi dernier, le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ont appelé à “la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan” dans un communiqué à l’issue de leur réunion à la Maison Blanche. C’était la première fois depuis 1969 que les dirigeants des deux pays mentionnaient Taiwan dans un communiqué conjoint. La déclaration est venue en réponse aux spéculations croissantes et aux craintes que la Chine envisage une annexion forcée de l’État insulaire démocratique.

M. Suga insiste plus tard sur le fait que l’annonce de la Maison Blanche “ne présuppose pas du tout une implication militaire”, après son retour au Japon.

Dans un éditorial pour le tabloïd d’Etat chinois Global Times, Hu Xijin a qualifié la clarification du Premier ministre japonais de “sage”, mais a déclaré qu’il y avait encore des radicaux qui voulaient “agir avec vanité sur la question de Taiwan”.

Le rédacteur en chef du journal a poursuivi: “Nous devons dire à ces radicaux japonais arrogants: si une guerre éclate dans le détroit de Taiwan et que les forces d’autodéfense japonaises mettent en œuvre une intervention militaire pour suivre les États-Unis, elles deviendront certainement la cible Armée de libération du peuple chinois.

«Plus ils sont impliqués profondément, plus ils seront durement touchés, voire beaucoup plus durement.

«Si leurs bases sur le sol japonais agissent comme des avant-gardes, alors ces bases seront également touchées.

“Ils devraient abandonner complètement leur illusion d’ingérence dans la question de Taiwan.”

Il a ajouté de façon inquiétante: “Une fois que quelque chose ne va pas dans le détroit de Taiwan, restez à l’écart ou vous demandez une raclée.”

Pékin n’a jamais reconnu Taiwan comme un pays indépendant et insiste sur le fait qu’il fait partie de la Chine.

Mardi dernier, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a lancé la dernière salve d’avertissements sévères sur l’indépendance de Taiwan.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, il a répété que Pékin “ne permettra jamais à Taiwan d’être indépendant”.