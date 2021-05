Chine, Bangladesh et Quad: que devrait faire l’Inde?

Le Bangladesh est considéré par la Chine comme un pays où elle peut reproduire son modèle pakistanais pour accéder au golfe du Bengale. Image: .

Par Rakesh Shukla

La menace ouverte de la Chine au Bangladesh révèle l’insécurité croissante de la Chine avec le Quad. La Chine, qui avait jadis rejeté le Quad comme une simple mousse dans l’océan, intimide désormais le Bangladesh de ne pas rejoindre le Quad. Il est préoccupant et mérite d’examiner pourquoi un littoral de l’océan Indien, qui n’est pas encore un acteur régional, devrait susciter une réaction aussi forte de la part de la Chine?

Aujourd’hui, environ 86% du matériel militaire des forces armées du Bangladesh est d’origine chinoise, ce qui comprend deux sous-marins remis à neuf introduits en 2017 et des navires de guerre navals. La coopération en matière de défense entre la Chine et le Bangladesh a évolué au fil des ans, alors que le Bangladesh cherchait à se procurer du matériel militaire abordable par le biais de prêts à des conditions avantageuses, ce que la Chine a obligé. Outre le matériel militaire, la Chine a également conclu divers contrats de maintenance avec le Bangladesh pour inclure la maintenance de ses sous-marins. La Chine est devenue un partenaire majeur de la formation en matière de défense pour les forces armées bangladaises.

L’objectif stratégique de la Chine est d’utiliser le Bangladesh pour son accès au golfe du Bengale. Il prévoit de développer une base de sous-marins à la pointe de la technologie à Pekua, apparemment pas pour les deux sous-marins du Bangladesh (dont le nombre augmentera plus tard conformément à l’objectif des forces 2030), mais davantage pour assurer l’accostage et le soutien logistique des sous-marins PLAN. , en particulier les sous-marins à propulsion nucléaire au fur et à mesure qu’ils améliorent les opérations dans l’IOR. C’est un fait bien connu que le Bangladesh peut difficilement se permettre un projet aussi coûteux, mais l’attrait chinois des prêts à des conditions avantageuses similaires au port de Hambantota au Sri Lanka aurait pu conduire à une telle décision. Le projet CPEC à Gwadar, au Pakistan et à Hambantota devrait servir de témoignages de la manière dont la Chine utilise les prêts à des conditions de faveur comme politique de piège de la dette pour promouvoir ses intérêts stratégiques.

La récente déclaration du Bangladesh selon laquelle il «n’allait pas choisir» entre l’Inde et la Chine lorsqu’il a exprimé son désir de rejoindre la «relation indo-pacifique», a secoué la Chine car elle pourrait avoir des implications sur l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) de Beijing. , Le Bangladesh étant une composante importante de la BRI. À ce stade, avec autant d’investissements dans la BRI, la décision du Bangladesh de rejoindre le Quad affectera directement le plan de la Chine pour son ambitieuse BRI, qui pourrait subir des revers. C’est quelque chose que la Chine ne peut pas se permettre à ce stade.

Le Bangladesh est considéré par la Chine comme un pays où elle peut reproduire son modèle pakistanais pour accéder au golfe du Bengale. Le Bangladesh est un pays islamique, qui évolue progressivement vers une société radicalisée avec des sentiments latents anti-indiens. Cet aspect serait exploité par la Chine. À l’avenir, en cas de changement de gouvernement, la prochaine dispense pourrait ne pas avoir la même bonhomie avec l’Inde. Dans ces circonstances, l’adhésion du Bangladesh au Quad modifierait la dynamique régionale de l’IOR à l’avantage de l’Inde.

Afin de nier l’influence croissante de la Chine dans la région, l’Inde doit assurer le Bangladesh qu’il soutiendra et satisfera aux exigences des forces armées bangladaises. L’Inde doit élargir la coopération en matière de défense entre les deux pays. La joint-venture avec le Bangladesh pour le canon d’artillerie Dhanush (en cours de développement par DRDO pour remplacer les Bofors) en est un exemple. Ce modèle doit être répliqué pour les Joint Ventures dans la construction navale, les radars, les missiles, d’autant plus que le gouvernement s’est engagé à Atmanirbhar Bharat. Un autre domaine qui doit être progressé est d’offrir un soutien en matière de maintenance et de services aux forces armées bangladaises, en particulier pour leur inventaire russe, où l’Inde a développé une expertise considérable.

Avec Tejas, l’avion de combat des forces aériennes indiennes qui doit atteindre sa capacité opérationnelle finale (FOC), cela pourrait être une autre arène pour approfondir la coopération en matière de défense. Le renforcement des capacités pour améliorer la connaissance commune du domaine maritime est un domaine qui a un vaste potentiel de coopération mutuelle. Il est important que le DRDO, l’OFB et d’autres acteurs privés s’engagent avec le Bangladesh La formation du personnel des forces armées de la BD doit avoir une approche ciblée et il est nécessaire de former davantage de personnel, notamment pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Lorsqu’un officier de l’armée du Bangladesh formé par l’APL est devenu chef d’état-major de l’armée du Bangladesh, la Chine a profité de l’occasion pour le présenter comme une réussite de la formation de l’APL.

Un autre domaine dans lequel la Chine pourrait faire une incursion est d’engager le Bangladesh à soutenir son programme électronucléaire, qui est actuellement en cours de développement dans le cadre de la collaboration Bangladesh-Russie. La coopération nucléaire Russie-Inde devrait être mise à profit pour s’engager avec le Bangladesh dans ce secteur.

Comme indiqué précédemment, la Chine apporte un soutien financier au développement des infrastructures des pays de la BRI. Pour inciter et réduire également l’emprise stratégique de la Chine sur les pays de la BRI, l’option de BUILD Act dans le cadre de la stratégie indo-pacifique des États-Unis doit être exercée par les pays du Quad, avec l’Inde comme chef de file, afin de créer un fonds pour soutenir le développement des infrastructures au Bangladesh. et pour annuler le BRI.

En conclusion, l’Inde a l’occasion de limiter la portée stratégique de la Chine au sein de l’IOR, en particulier si le Bangladesh est encouragé à rejoindre le Quad, dont le mandat est progressivement passé du dialogue sur la sécurité à un mécanisme de sécurité inclusif. Cela offrirait au Bangladesh des options pour regarder au-delà de la Chine pour ses besoins en matière de sécurité. La solution consiste à développer rapidement la coopération en matière de défense, les coentreprises et la recherche et développement.

(L’auteur est un analyste maritime et de défense. Les opinions sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

