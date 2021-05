Chine contre Taïwan: la Chine prévoit une «démonstration de force» terrifiante cet été | Monde | Nouvelles

Pékin se prépare à des actions qui marqueront le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) le 1er juillet. L’armée chinoise a annoncé qu’elle utiliserait les célébrations du centenaire comme une opportunité de «forger une loyauté absolue» envers le PCC et Le président chinois Xi Jinping. La réunification avec Taiwan devrait être l’un des principaux points d’intérêt des célébrations patriotiques du politburo chinois.

S’adressant à Express.co.uk, le professeur Steve Tsang, directeur de l’Institut chinois de l’Université SOAS, a déclaré: “Il est probable que Pékin organisera une démonstration de force dans le détroit de Taiwan pour marquer le centenaire de la fondation du Parti communiste. .

“Mais je doute fort que cela déclenche un incident délibérément, car le risque d’escalade involontaire est élevé.

«Xi Jinping est un preneur de risque par rapport à ses deux prédécesseurs immédiats, mais il n’est pas imprudent.

“Avec l’administration Biden exprimant un engagement clair et fort envers Taiwan et la disparité entre l’ensemble des forces armées américaines et chinoises pourrait encore être importante, il est très peu probable que Xi veuille se mettre dans une situation sur Taiwan dont il devra se retirer sous la pression américaine. .

Le président Xi Jinping en a fait l’une de ses ambitions personnelles de placer la démocratie insulaire de Taiwan sous le contrôle du Parti communiste qu’il préside.

Cependant, Taïwan a déclaré qu’il défendrait sa démocratie “jusqu’au bout”.

S’adressant à Sky News la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, a déclaré que la Chine “se préparait à son dernier assaut militaire” contre la démocratie insulaire.

Cependant, il a affirmé que le gouvernement de Taipei «se défendrait jusqu’au bout».

Il a ajouté: «Taiwan se trouve être en première ligne de l’expansion de la Chine de son ordre autoritaire.

“Et si Taiwan est prise par la Chine, je pense que les conséquences seront mondiales.”

Le mois dernier, les États-Unis ont évoqué “notre relation non officielle de plus en plus profonde” en se référant à leurs relations avec Taiwan.

En avril, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré: «Nous sommes fermement résolus à ce que Taiwan puisse se défendre.

“Ce serait une grave erreur pour quiconque d’essayer de changer ce statu quo par la force.”