Tedros Adhanom Ghebreyesus a riposté contre la Chine et a accusé la nation communiste de dissimuler des données à un groupe d’experts de l’OMS et a déclaré que la théorie des fuites en laboratoire nécessitait une « enquête plus approfondie ». Cela est venu après que le rapport ait rejeté complètement la théorie.

Les principaux diplomates de Donald Trump et de Joe Biden ont rejeté le rapport et ont affirmé qu’il était biaisé envers Pékin.

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié le rapport de « simulacre » et a affirmé que l’Institut de virologie de Wuhan « reste la source la plus probable du virus ».

M. Pompeo a accusé l’OMS d’être « complice » de l’épidémie du virus.

Antony Blinken, l’actuel envoyé, a déclaré que Pékin « avait aidé à l’écrire ».

Plus à venir…