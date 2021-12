Chine : la pandémie ne prendra pas fin en 2022

par John Hayward, Breitbart :

Le journal d’État chinois Global Times a jeté mardi de l’eau froide sur l’espoir du directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que « 2022 doit être l’année où nous mettrons fin à la pandémie ».

Le journal de propagande chinois a envoyé un courrier électronique au bureau de Tedros pour demander des détails spécifiques sur le plan de l’OMS pour mettre fin à la pandémie et a signalé qu’aucun détail n’était à venir.

La Chine communiste prétend avoir mis fin à la pandémie à l’intérieur de ses frontières il y a plus d’un an – toutes ses épidémies de coronavirus depuis lors auraient été causées par des étrangers en visite, y compris celle qui compte actuellement 13 millions de personnes enfermées dans la ville de Xi’an.

Le Global Times a cité des « observateurs chinois » qui ont déclaré que la pandémie ne prendra fin que si l’OMS peut « jouer un rôle de premier plan pour mettre fin aux inégalités vaccinales et développer des vaccins plus efficaces, unir véritablement les États membres et les scientifiques mondiaux et abandonner la politisation ».

Par « politisation », le Global Times entendait poser des questions sur l’origine du coronavirus.

Le journal chinois a fustigé Tedros pour avoir osé exiger plus de « données et informations liées à l’origine » de la pandémie, l’accusant de travailler comme une marionnette pour les États-Unis en « souvant la question de l’origine et en attaquant la Chine » pour aider Les responsables américains « rejettent la responsabilité de leurs échecs dans le Covid-19 [Chinese coronavirus] réponse à la Chine.

« Même si l’OMS a déclaré la fin de la pandémie l’année prochaine, il s’agit plus d’y mettre fin politiquement que biologiquement », a déclaré un immunologiste anonyme à Pékin.

Le Global Times a soutenu que la variante omicron à propagation rapide et apparemment résistante aux vaccins du coronavirus chinois prouve que de meilleurs vaccins doivent être développés et diffusés « équitablement » dans le monde.

Un vaccin inhalé développé par des universitaires chinois et des scientifiques militaires a été présenté comme un médicament supérieur qui « pourrait à la fois prévenir l’infection et la transmission ».

