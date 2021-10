Chine Le conflit taïwanais continue de s’intensifier – Analyse d’experts sur les risques de guerre | Monde | Nouvelles

L’armée chinoise a annoncé lundi avoir mené des exercices d’assaut et un débarquement sur la plage juste en face de Taïwan, avec des tensions croissantes entre les deux territoires. La Chine revendique depuis longtemps Taïwan comme son propre territoire, mais a été repoussée par l’île gouvernée démocratiquement. Aujourd’hui, Pékin semble intensifier son action militaire à la fois par voie aérienne et maritime.

Sur son blog Weibo, le journal officiel du Quotidien de l’Armée populaire de libération a déclaré que les exercices avaient été effectués « ces derniers jours » dans le sud de la province du Fujian.

L’action avait impliqué des troupes « de choc », des sapeurs et des spécialistes des bateaux, a ajouté le journal militaire chinois.

Ils ont expliqué comment les troupes étaient « divisées en plusieurs vagues pour s’emparer de la plage et effectuer des tâches de combat à différentes étapes », a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails.

Le journal a également publié une vidéo de soldats dans des bateaux prenant alors d’assaut une plage.

On pouvait les voir lancer des grenades fumigènes, briser les barbelés et creuser des tranchées dans le sable.

Mme Kelemen a déclaré : « Un certain type d’action militaire chinoise contre, ou affectant, Taiwan devient une perspective plus réaliste, bien que toujours très improbable.

« C’est parce que les États-Unis ont pris plusieurs mesures pour renforcer leurs relations avec l’île.

« Les dernières actions du président américain Biden semblent indiquer qu’il considère le soutien à Taïwan comme un pilier d’une stratégie géopolitique plus large pour contrer la puissance croissante de la Chine en Asie, et sa position a été interprétée par Pékin comme de plus en plus agressive. »

Au lieu d’une attaque à grande échelle, Mme Kelemen a déclaré que la Chine pourrait « prendre des mesures plus fermes envers Taïwan ».

Cela pourrait être pour « tester le soutien des États-Unis à l’île » et même « dissuader Washington de poursuivre le renforcement de ses relations avec Taipei ».

Mme Kelemen a exposé les situations potentielles que nous pourrions envisager à l’avenir.

L’analyste du renseignement a expliqué : « Parmi les scénarios potentiels, nous pourrions voir la Chine s’emparer des îles périphériques soit dans le détroit soit dans la mer de Chine méridionale, mener des cyberattaques contre des infrastructures étatiques critiques et augmenter l’activité sous-marine autour de Taïwan.

« Cependant, une invasion militaire à grande échelle de Taïwan par la Chine reste une possibilité lointaine dans notre évaluation, au moins dans les deux prochaines années, car cela entraînerait probablement des coûts économiques et humains importants pour la Chine. »

Mme Kelemen a expliqué qu’en raison de l’importance de Taiwan dans le commerce, toute attaque à grande échelle pourrait nuire à Pékin.

Elle a déclaré : « En effet, Taïwan est responsable d’environ 60 % de la production mondiale de semi-conducteurs et environ un tiers du transport maritime mondial passe par les eaux environnantes – ce qui ne semble pas être dans l’intérêt de la Chine de perturber. »